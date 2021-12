Von Thomas Seiler

Schönau. Es war eine Impfaktion der Superlative – und die größte ihrer Art in der jüngeren Vergangenheit rund um Heidelberg: Über 1000 Menschen haben sich am Samstag in Schönau gegen das Coronavirus impfen lassen. Darunter waren nicht nur Booster-Impfungen, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen. Gestemmt haben diese Aktion mit dem Titel "Boostern statt Spreadern" die Hausarztpraxen Michael Rheder und Thomas Krieger sowie die Gemeinschaftspraxis von Annette Gärtner und Maraike Weidemann mit der angestellten Ärztin Annette Schickel-Huboll.

Schon am Stadteingang wiesen große Werbetafeln auf die Aktion hin, an der sich neben der Stadtverwaltung auch die örtliche Feuerwehr mit den beiden Abteilungen Schönau und Altneudorf beteiligten. Auf dem Festplatz betonten Schilder die Impfnotwendigkeit und eine eingerichtete Sonderparkfläche sorgte dafür, dass es im Ortskern nicht zu Parkplatzproblemen kam.

>>>Unsere aktualisierte Übersicht der Impftermine in der Region finden Sie hier<<<

An allen Arztpraxen baute die Feuerwehr Zelte auf und kümmerte sich umfangreich um die Impflinge. Sie half bei der Wegeführung und beantwortete überall geduldig allgemeine Fragen zu den Abläufen. Hierdurch kam es deshalb nur zu moderaten Wartezeiten. "Wir bemühen uns um einen reibungslosen Ablauf", betonte Schönaus Abteilungskommandant Dirk Happes, der mit einem Fahrrad immer wieder die einzelnen Stätten anfuhr, um von den eingesetzten Feuerwehrleuten oder von weiteren Helfern die Stimmung einzufangen.

Ergänzend zur Feuerwehr, deren Gesamtkommandant Andreas Wegehenkel in der Wache die Stellung hielt, beteiligte sich auch die Polizei, um Verkehrsbehinderungen zu verhindern. Dies gelang problemlos und die Polizei zeigte so an allen neuralgischen Punkten Präsenz.

Schönau hatte aus der Sicht von Bürgermeister Matthias Frick bis vor einer Woche eine hohe Zahl von aktuell Corona-Infizierten, nachdem es zu einem Ausbruchsgeschehen in einer Grundschule gekommen war. "Mittlerweile ist die Zahl auf insgesamt 20 nachgewiesene Infektionen gefallen", beruhigte er. Dennoch hielt es Frick genauso wie die Ärzte für wichtig, "ein niederschwelliges Angebot für Impfungen zu unterbreiten". Dabei galt es, allen Impfwilligen nicht nur im ehemaligen Klosterstädtchen Schönau ein passendes Angebot vor Weihnachten zu unterbreiten, "damit die Weihnachtsfeiertage sicher verbracht werden können", erklärte Ärztin Annette Gärtner, die für die SPD im Gemeinderat sitzt.

Bei ihr in der Rahmengartenstraße herrschte am Samstag stets Hochbetrieb, zumal Feuerwehr und Bauhof mit diversen Zelten eine richtige Impfstraße mit Stationen aufgebaut hatten, an deren Ende sich jeder nach dem Piks auch das entsprechende Zertifikat abholen konnte. Wie die anderen Kollegen auch, erkannte sie eine hohe Zahl an Erstimpflingen, die Frick auf etwa drei Prozent schätzte. Genaue Zahlen lagen am Sonntag noch nicht vor. "Nur mit solch einer Aktion gelingt es, diese Infektionswelle zu stoppen", meinte die niedergelassene Ärztin.

Das Café Baden und die Metzgerei Beisel steuerten einen Teil der Versorgung für die aktiven Helfer bei. Im Nachbarort Heiligkreuzsteinach lief übrigens gleichzeitig in der Steinachtalhalle durch die dortige Allgemeinmedizinerin Gabriele Magerl eine Impfaktion, die die Gemeindeverwaltung unterstützte. "Damit hatten die Bürger im gesamten Steinachtal die Möglichkeit, heute ohne größere Wartezeiten ihre individuelle Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten", lobte Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, die "als Spionin" der Stadt Schönau eine Stippvisite abstattete, generell diese Initiative.