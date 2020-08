Schönau. (pol/kaf) Rund eine Woche nach dem rätselhaften Fischsterben in der Steinach ermittelt die Polizei erneut wegen einer Gewässerverunreinigung in dem Fluss. Wie die Beamten mitteilen, zog sich am Sonntagnachmittag ein Ölfilm ab der Schneidmühlstraße mehrere einhundert Meter die Steinach entlang. Die Feuerwehren Schönau und Neckarsteinach waren im Einsatz und errichteten Ölsperren. Über Schäden der Flora und Fauna liegen bislang keine Informationen vor.

Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, können sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 melden.