Von Christoph Moll

Neckargemünd. Auf den Sportplätzen der Stadt fühlen sich nicht nur Fußballer zu Hause. In Mückenloch sorgten Wildschweine für eine Sauerei, in Waldhilsbach gab es eine Regenwurm-Plage. Und auf dem Elsenzsportplatz an der Bundesstraße B 45 am Stadtausgang Richtung Bammental macht ein Maulwurf seine Hügel. Das haben auch die Grünen mitbekommen und beantragten einen Bericht zum Zustand der Sportplätze. Vor allem der Elsenzsportplatz und auch der Hartplatz am Stadion sollen in einem sehr schlechten Zustand sein, heißt es darin. Was sich auf die Jugendarbeit der Fußballvereine negativ auswirke. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates berichtete nun der Leiter der Stadtgärtnerei, Bernhard Keilhauer, über die Situation.

"Der Elsenzplatz ist seit Jahrzehnten ein Sorgenkind", so Keilhauer. Der Platz habe keinen guten Aufbau, werde aber viel genutzt. Alle Plätze würden durch die Vereine mit Maschinen gepflegt, die die Stadt zur Verfügung stelle. "Wenn der Rasen ausreichend belüftet wird, gibt es keine Probleme", meinte Keilhauer. Und wenn dann noch alle zwei bis drei Jahre Sand ausgebracht werde, sei alles gut. Manche Plätze seien aber schon so verdichtet, dass eine sogenannte Tiefenlockerung notwendig sei.

Jeder Verein erhält 9000 Euro

Thomas Schmitz (Grüne) meinte, dass es auch Klagen über den Hartplatz in Kleingemünd gebe. Dieser entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Spielvereinigung strebe - auch im Hinblick auf die besseren Bedingungen in anderen Orten - einen Kunstrasenplatz an. Schmitz wollte wissen, ob die Pflege der Plätze an Firmen vergeben werden kann und welche Maßnahmen beim Elsenzplatz notwendig seien. Stadtgärtner Keilhauer betonte, dass das Belüften des Rasens das A und O sei: "Je öfter das geschieht, desto besser wächst der Rasen und desto weniger Dünger wird benötigt." Ob dies beim Elsenzplatz regelmäßig stattgefunden hat, wisse er nicht. Man sei aber mit einer Walze darübergefahren, was definitiv ein Fehler gewesen sei. So sei der Boden verdichtet worden, weshalb kein Sauerstoff mehr hineinkomme. Mit einer Tiefenlockerung und einer Besandung für 2500 bis 3000 Euro würde man den Platz "in einen normalen Zustand" bekommen. Bürgermeister Frank Volk sagte, dass diese Beträge über die Vereinsförderung hinaus gehen würden. Jeder Verein erhalte für die Pflege im Jahr 9000 Euro.

Fortbildungen für Platzwarte

Winfried Schimpf (SPD) wollte wissen, ob es Fortbildungen für die Platzwarte gebe. Er hielt diese notwendig. Auch Petra Groesser (Grüne) meinte, dass eine einzelne Maßnahme nicht das dauerhafte Problem löse. Die Maulwürfe würden deshalb nicht verschwinden. "Der Maulwurf kommt nur, wenn es genügend Regenwürmer gibt", erklärte Keilhauer. Wenn der Rasen besser belüftet sei, würden die Regenwürmer und somit auch der Maulwurf verschwinden.

Karlheinz Streib (Freie Wähler) berichtete für den Ortsteil Dilsberg, dass der dortige Platzwart Rudolf Maurer zahlreiche Fortbildungen gemacht habe. "Der Platz ist sein Lebenswerk", meinte Streib. "Wir können uns keinen besseren Platzwart vorstellen." Keilhauer berichtete, dass Probleme auch andere Ursachen haben können: So sei es auch entscheidend, dass nicht immer an derselben Stelle trainiert werde. Streib gab zu bedenken, dass es in Dilsberg nur einen großen Platz gebe, der jeden Tag belegt sei. Somit gebe es kaum Spielraum zur Pflege.

Steffen Wachert (Freie Wähler) vermisste einen Plan für den Elsenzplatz. "Die Pflege durch die Vereine klappt offenbar nicht", meinte er. Bürgermeister Volk meinte, dass man zwar einen Pflegeplan aufstellen könne. "Aber woher wissen wir, ob er auch eingehalten wird?", fragte er. Eine Kontrolle sei nicht möglich. Christian Rupp (CDU) plädierte dafür, mit den Vereinen zu sprechen. Volk schlug vor, Kontakt mit den Platzwarten aufzunehmen und zu besprechen, was möglich sei. Wenn nötig, müssten Firmen beauftragt werden.

Mit den Verantwortlichen der Spielvereinigung stehe er "in intensivem Dialog", sagte Volk. Dort gebe es eine "enorme Bereitschaft", Geld für einen neuen Kunstrasenplatz einzuwerben. "Ich will aber größer denken", meinte der Rathauschef. Voraussetzung für Geld von der Stadt sei aus seiner Sicht, dass die Jugendabteilungen kooperieren und eine "Jugendspielgemeinschaft Neckargemünd" bilden. Bisher geschehe dies mit Vereinen in Nachbargemeinden. Ein Kunstrasenplatz sei heutzutage der Anspruch. Viele Jugendliche und Erwachsene würden deshalb woanders Fußball spielen. "Ich bin überzeugt: Mit unseren fünf Vereinen könnten wir eine Landesligamannschaft stellen", so Volk.