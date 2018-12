"Am liebsten wäre uns, wenn alles so bleibt", meinen Raimund Bauer und seine Frau Ruth Dahme-Bauer vor dem Schild am Eingang des Pausenhofs der Grundschule. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Der große Gemeinderat wird sich wohl noch ein drittes Mal mit einem kleinen Schild befassen. Dieses regelt die Nutzung des Pausenhofs der Grundschule als Spielplatz. Das Problem: Während des Unterrichts darf der Hof kein Spielplatz sein. Deshalb hatte der Gemeinderat unlängst beschlossen, den Hof nur noch am Nachmittag und zusätzlich ganztags am Wochenende und in den Ferien zu öffnen. Dagegen wehren sich Anwohner. Diese meldeten sich auch in der Sitzung am Dienstagabend zu Wort.

Ruth Dahme-Bauer erinnerte Bürgermeister Frank Volk an dessen Versprechen, dass es keine Ausweitung der Öffnungszeiten geben wird. "Nun hat der Gemeinderat das exakte Gegenteil beschlossen", wunderte sich die Anwohnerin. "Damit ist die Grenze des Zumutbaren überschritten." Bereits im Jahr 2002 habe man sich mit dem damaligen Bürgermeister Horst Althoff darauf geeinigt, dass es keine Öffnung am Wochenende gibt.

Bürgermeister Volk sagte, dass er nichts von der Vereinbarung aus dem Jahr 2002 gewusst habe. Die Öffnung am Wochenende sei nicht vorgesehen gewesen, wurde aber vom Gemeinderat in der Sitzung beantragt. "Damit hatte ich nicht gerechnet", so Volk. Dass der Hof künftig vormittags nicht mehr als Spielplatz genutzt werden dürfe, sei eine "deutliche Verbesserung" für die Anwohner, meinte der Rathauschef. "Dann ist ohnehin Schule", entgegnete Dahme-Bauer. "Wir wollen nicht gegen die Nachbarn arbeiten - auch wenn Kinderlärm nicht als Ruhestörung gilt", so Volk. "Und wenn Jugendliche abends für Unruhe sorgen, kann unser Vollzugsdienst eingreifen." Der Bürgermeister stellte in Aussicht, dass sich der Gemeinderat nächstes Jahr ein drittes Mal mit dem Schild befassen und den Beschluss korrigieren könnte. Sind aller guten Dinge also auch hier drei?