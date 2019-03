Gaiberg. (agdo) Er sei entsetzt, dass die Behörden nicht in die Pötte kommen, um eine hilfebedürftige Frau zu unterstützen, sondern die Angelegenheit einfach schleifen lassen. Das sagte Dieter Sauerzapf (Freie Wähler) in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend. Sauerzapf meinte damit das Schicksal der am Grauen Star erkrankten Sozialhilfeempfängerin Rosi Rosenlehner, die - wie berichtet - seit über einem Jahr in der Schiedsrichterkabine des Klubhauses des SC Gaiberg lebt.

Schon vor einem Jahr habe sich keine Behörde zuständig gefühlt und seitdem sei auch nichts passiert, kritisierte Dieter Sauerzapf beim Tagesordnungspunkt "Fragen und Anregungen der Gemeinderäte". Rosi Rosenlehner wohne weiterhin in der Notunterkunft ohne Fenster. "Das kann doch nicht sein!", machte Sauerzapf seiner tiefen Verärgerung Luft. "Wenn die Behörden jetzt nicht helfen, werden die Freien Wähler einen Antrag im Gremium stellen, dass man den Landrat einschalten soll", so Sauerzapf.

Dieter Sauerzapf dankte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel ausdrücklich für deren Unterstützung. Sie hatte dem Jobcenter eine E-Mail geschickt, um den Antrag für eine Wohnung für Rosi Rosenlehner voranzutreiben. Auf die Anträge, die von der Sozialhilfeempfängerin selbst gestellt worden waren, hatte die Behörde zuvor nicht reagiert.