Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Seit dem Brand des evangelischen Kindergartens ist inzwischen mehr als ein Jahr vergangen – und noch immer sind die ausgekohlten Gerippe des ehemaligen Gebäudes im Rosenweg zu sehen. Sie bieten keinen schönen Anblick. Immerhin wurden vor einigen Wochen die Arbeiten für die Säuberung der Brandstelle aufgenommen, nachdem zwischen der Kirche und der Versicherung nach zähen Verhandlungen eine Einigung erreicht worden war.

"Das war ein schweres Stück Arbeit", sagt Pfarrer Norbert Feick, "mit den Verhandlungen darüber habe ich mehr Zeit aufgewandt als mit meinen eigentlichen Aufgaben als Pfarrer". Nachdem man endlich eine Spezialfirma aus dem Ortenaukreis für die Entsorgung der verkohlten Reste gefunden hatte, stellte sich heraus, dass die Kosten viermal so hoch waren wie vom Gutachter zuvor geschätzt. "Die Versicherung hat richtig gemauert", ärgert sich Feick noch immer.

Es ist natürlich Sondermüll, der bei dem Brand entstanden ist; er darf also nicht auf eine normale Deponie gebracht werden. Das ist auch daran erkennbar, dass die vier bis fünf Arbeiter innerhalb der Ruine nur in Schutzanzügen und mit Mundschutz unterwegs sind. Sie haben inzwischen rund 30 weiße Säcke mit dem Brandschutt gefüllt, in dem sich aber – wie Pfarrer Feick bestätigt – auch Asbest und der Kunststoff KMF befindet: beides giftige Substanzen. Nach Aussage eines der Mitarbeiter von der Firma wird sich das Abräumen der Brandstelle wohl noch über längere Zeit hinziehen, mindestens bis in den Mai.

Inzwischen werden die etwa 60 "heimatlos" gewordenen Kinder in Containern am Sportplatz betreut. Die Mietkosten für diese Container betragen gut 10.000 Euro im Monat. Die Kosten für die Unterbringung der Kinder hätte die Versicherung ein Jahr lang – und zwar vom Tag des Brandes am 12. Dezember 2018 an – übernommen. Die Container wurden allerdings erst im Sommer 2019 aufgestellt. Vorher hatte die Versicherung deshalb den Transport in die Ausweichkindergärten im Stadtteil Darsberg und in Hirschhorn-Langenthal sowie die dort entstandenen Mehrkosten bezahlt. Das bedeutet, dass bereits seit Dezember 2019 die Kirche diese Mietkosten zahlt, die sie allerdings als Betriebskosten der Stadt Neckarsteinach in Rechnung stellt.

Diese Situation war Thema in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung; dort bat die Verwaltung die Stadtverordneten zu überlegen, ob es nicht sinnvoll sei, die Container zu kaufen. Der Wert der Container beträgt 330.000 Euro, für die Miete bezahlt die Stadt jährlich 125.000 Euro; das sind in drei Jahren 375.000 Euro. Wenn man davon ausgeht, dass ein neuer Kindergarten erst in drei Jahren zur Verfügung stehen wird, würde sich der Kauf schon lohnen. Auch besteht die Möglichkeit, die Container später wieder zu verkaufen. Bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung am 16. März sollen jetzt die Fraktionen über eine Lösung beraten.