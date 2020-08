Von Thomas Seiler

Gaiberg. Rund 15 Personen umfasst der Kreis, der dem örtlichen Sport- und Freizeitclub (SC) neuen Wind einhauchte. Der frisch gekürte 37-jährige Vorsitzende Tobias Köhler ist Kopf der Bande, aber auch der 13 Jahre ältere Ulrich Himmelmann gehört dem erweiterten Vorstand an. Er zeigte sich bei dem einmal im Monat, immer am Sonntagmorgen stattfindenden "Freizeitkick" mit verantwortlich, dass sich hier ein "soziales Miteinander voll entfalten" könne. Zwar tummelten sich, wohl der Hitze geschuldet, nur wenige Kinder auf dem Kunstrasenfeld, um dem runden Leder nachzujagen. Aber in der Regel nutzen viele sportliche Gaiberger den Treff, um ihre Lust am Spielen mit mitgebrachten Geräten auszuleben, berichtete der einstige Tischtenniscrack Himmelmann beim Besuch der RNZ.

Dann kommt es des Öfteren vor, dass bei "diesem Gewimmel" einige zusätzlich kegeln, andere zur Boulekugel greifen, in einer Sportplatzecke der Federball fliegt oder in einem der Kleintore neben dem Fußball auch der Handball versenkt werde. Aus der Sicht von Köhler gibt es hierbei kaum Bewegungsgrenzen. Deshalb sieht der Vorsitzende für seinen Verein wieder "viel Licht am Horizont". Nach der "mit Mühe und Not" vor rund einem Jahr verhinderten Vereinsauflösung, die aufgrund der drohenden Insolvenz am seidenen Faden hing, wagte dann eine Gruppe Gleichgesinnter einen Neuanfang.

In der jüngsten Jahreshauptversammlung im vergangenen Monat setzten die verbliebenen Mitglieder auf einen kompletten Neuanfang in diesem vor 70 Jahren gegründeten Verein, erzählte Köhler. Sie stampften dazu einen gänzlich neuen Vorstand aus dem Boden, zu dem an vorderster Stelle neben dem Frontmann auch Carmen, die Ehefrau Himmelmanns, als seine Stellvertreterin und Schriftführerin wirkt. Zum engen Vorstand gesellen sich zusätzlich Christian Erles als Sportwart und Jugendleiter sowie mit Marco Vogel, dem Ehemann der Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel, ein profunder Schatzmeister.

"Jetzt sind wir wieder bestens gerüstet", strahlte der Vereinschef viel Optimismus aus, worauf auch die Vereinsmaxime, "Wir sind mehr als ein nur ein Haufen Gaiberger", hinweise. "Gemeinsam stecken wir viel Freude und Leidenschaft in unseren SC", ergänzte zusätzlich Himmelmann, als er auf das auf den neuesten technischen Stand gebrachte Clubhaus zu sprechen kommt.

In der Tat: Der über 100 Quadratmeter große Haupt- und Nebenraum strahlt wiederum Behaglichkeit aus, was die Frauen der "Yogagruppe am Sonntagmorgen" genauso schätzen wie bei den wöchentlichen Proben die Sangeslustigen der "Choral Community". Eines verriet Himmelmann ebenfalls: "Wir haben jetzt brandfrisch wieder eine Schankkonzession!" Als notwendig erachtete dies Köhler genauso wie den neuen Fluchtwegeplan und die Maßnahmen zum Brandschutz, um in eigener Regie das Domizil führen oder dieses zur Vermietung für Geburtstage oder andere Feierlichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

Eines scheint klar: In diesem umtriebigen Vorstand herrscht kein Stillstand. Es florieren vielmehr noch zahlreiche Ideen für die Zukunft. So plant das Team zukünftig auch einen Wanderstammtisch, einen Treff zum Walking und für das Fahrrad sowie den Aufbau eigener Jugendfußballmannschaften, die man in der F- und E-Jugend schon nicht mehr, aber ab der D-Jugend in Kooperationsmodellen anbietet. Und ganz aktuell: Am Sonntag, 20. September, lädt beim Clubhaus ein "sortierter Kinderflohmarkt" zum entspannten Stöbern ein, wie der Vorsitzende zum Abschluss des Gesprächs mit der RNZ berichtete.