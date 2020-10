Versorgungsleitungen sind wie hier an der Ecke von Römerstraße und Moltkestraße weitgehend verlegt, nun folgt der Kanalbau am Kurpfalz-Centrum. Foto: Alex

Von Sabrina Lehr

Leimen. Seit März sind die Römerstraße zwischen Kurpfalz-Centrum und Hirtenwiesenstraße sowie daran anschließend die Nußlocher Straße bis zur Haltestelle Leimen Friedhof eine Großbaustelle: Neue Gleise und barrierefreie Haltestellen an der Straßenbahnlinie 23 sowie Wasser-, Gas-, Strom-, Telefon- und zum Teil Breitbandleitungen werden installiert. Die Arbeiten verlaufen in fünf Bauphasen und sollen zwei Jahre lang dauern

.

Ab Montag, 2. November, soll parallel zum Einbau neuer Gleise zwischen der Haltestelle Leimen Friedhof und der Hirtenwiesenstraße die dritte Bauphase beginnen mit Kanalarbeiten am Kurpfalz-Centrum beginnen. Vor diesem Hintergrund gibt die RNZ einen Überblick über den aktuellen Verlauf der Baustelle.

> Bereits abgeschlossen ist laut RNV-Sprecher Florian Benz der Ausbau der Gleise in Römer- und Nußlocher Straße zwischen der Haltstelle Leimen Friedhof und dem Bereich der Bismarckstraße. Dieser sei "ohne Komplikationen oder Probleme" über die Bühne gegangen. "Die Baustelle liegt im Zeitplan und die Kosten im Budget", so der Sprecher. Und auch was die Leitungsarbeiten angeht, läuft es laut den Technischen Betrieben Leimen gut. "Die Infrastruktur in den hinteren Baufeldern ab dem Friedhof ist so weit klar", sagt Betriebsleiter Rudi Kuhn mit Blick auf die Wasser-, Gas-, Telefon- und Stromleitungen. Weder durch die Corona-Pandemie noch durch das Wetter oder andere mögliche Störfaktoren sei es bisher zu Verzögerungen gekommen.

> Noch im Gange ist die Verlegung der neuen Gleise zwischen den Haltestellen Leimen Friedhof und Moltkestraße, ebenso wie der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Leimen Friedhof. Zwischen Hirtenwiesenstraße und Turmgasse befindet sich die Verlegung der Versorgungsleitungen in den letzten Zügen. "Damit sind wir fast fertig", berichtet Kuhn. Das Ende der Gleisverlegung und des Haltestellenausbaus war ursprünglich für Februar 2021 vorgesehen, nun rechnet die RNV mit einem verfrühten Abschluss zum diesjährigen Weihnachtsfest. "Die Gleisarbeiten im Baufeld 1 gehen schneller voran als geplant", erklärt RNV-Sprecher Benz dazu. Entsprechend wurde die nächste Bauphase vorgezogen – sie verläuft ab kommender Woche parallel zu den Gleisarbeiten.

> Ab Montag beginnt der Kanalbau rund um das Kurpfalz-Centrum. Im Zuge dessen wird die gleichnamige Straßenbahn-Haltestelle von der Linie 23 nicht mehr angefahren. Endstation ist dann die Haltestelle am Georgi-Marktplatz. Außerdem werden die Haltestelle Moltkestraße barrierefrei ausgebaut und die Gleise zwischen Hirtenwiesen- und Moltkestraße verlegt. Bis Ende Juni 2021 soll das erledigt sein – ein zeitlicher Horizont, der trotz des bisher erarbeiteten Vorsprungs nicht angepasst werden soll. "Es gibt immer noch viele Faktoren, die in den Zeitplan grätschen können", so Benz.

> Zukünftig geplant sind unverändert ab Juni beziehungsweise September 2021 die Verlegung der weiteren Gleise, der Ausbau der Haltestelle Kurpfalz-Centrum und die Leitungsarbeiten rund um das Kurpfalz-Centrum. Außerdem wird der Gleisbogen über der Rathausstraße erneuert. Läuft alles nach Plan, ist die Großbaustelle nach März 2022 Geschichte. "Nach zwei Jahren Dreck, Lärm und großer Umstände haben wir dann hoffentlich eine wunderbare Straße", so Kuhn. Und Benz wagt mit Blick auf den bisher positiven Baustellenverlauf etwas Optimismus: "Vielleicht schaffen wir es, den momentanen Vorsprung mit ins Ziel zu nehmen."