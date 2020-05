Sandhausen/Leimen. (pol/rl) Zu einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen in Sandhausen kam es Donnerstagnachmittag.

Laut Polizeibericht war ein 35-jähriger Smart-Fahrer gegen 14.45 Uhr zunächst in Sandhausen auf einen Streifenwagen aufgefahren. Danach setzte er seinen Wagen zurück und raste dann zwischenzeitlich mit rund 100 km/h durch mehrere Straßen davon. Dabei soll er mehrfach über rote Ampeln gefahren sein und mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Auf der Kreisstraße K4156 fuhr der 35-Jährige dann in Richtung St. Ilgen. In Höhe der Eisenbahnbrücke prallte er bei der Verfolgungsjagd dann seitlich gegen ein neben ihm fahrendes Polizeifahrzeug. Danach schafften die Beamten es den Wagen des 35-Jährigen zwischen der Landesstraße L598 und der Theodor-Heuss-Straße in Leimen-St. Ilgen anzuhalten. Gegen seine Festnahme um 14.50 Uhr leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand. Auf dem Polizeirevier wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen.

Die Kreisstraße wurde nach dem Zwischenfall bis 16 Uhr voll gesperrt. Danach wurde eine Fahrspur wieder freigegeben und der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Kurz vor 16.30 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahn wieder komplett frei.

Wer ebenfalls von dem Raser betroffen war, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.