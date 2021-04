Sandhausen/Heidelberg. (luw) Wann und ob die Buslinie 720 von St. Leon-Rot über Walldorf und Sandhausen überhaupt je wieder bis zum Bismarckplatz im Heidelberger Zentrum fährt, ist ungewiss. Das geht aus einer Anfrage der RNZ ans Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hervor, das ein "Gesamtmaßnahmenpaket" zur Lösung dieses Problems ankündigt. Denn bereits seit Juli 2018 lautet zum Ärger vieler Bürger die Endstation dieser Linie in Heidelberg "Stadtwerke", weil damals große Baustellen im Stadtgebiet einen reibungslosen Busbetrieb zum Bismarckplatz verhinderten. Doch die Arbeiten sind seit gut eineinhalb Jahren abgeschlossen – inzwischen nennt die Behörde andere Gründe für die immer noch verkürzte Strecke.

Genaueres zum geplanten "Maßnahmenpaket" ist indes kaum zu erfahren. "Grundsätzlich" sei vorgesehen, das Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu erhalten und zu verbessern. "Und damit mehr Nutzer für den ÖPNV zu gewinnen, sodass sich das Fahrzeugaufkommen generell vermindert", so Landratsamtssprecherin Susanne Uhrig. Auf der Linie 720 würden derzeit "schwerpunktmäßig Umstellungen der Fahrzeugumläufe und Dienstplangestaltungen des Fahrpersonals" geprüft – mit dem Ziel, die Verlässlichkeit des Fahrplans inklusive der Bedienung des Bismarckplatzes zu gewährleisten. Auch werde eine mögliche Änderung der Streckenführung geprüft.

Rückblick: Schon im März 2020 hatte die Behörde wie damals berichtet erklärt, dass nach Ende der Bauarbeiten in der Heidelberger Innenstadt im Herbst 2019 nun die "Betriebsstabilität der Buslinie insbesondere durch die aktuellen Verkehrsbehinderungen rund um das Walldorfer Kreuz wiederum erheblich beeinträchtigt" werde. Deswegen fahre die Linie 720 weiterhin nur bis zu den Stadtwerken. Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Verkehrsunternehmen Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) werde "an einem Maßnahmenpaket für die Buslinie 720" gearbeitet, hieß es damals. Ein halbes Jahr später begründete man die nicht erfolgte, aber zuvor angekündigte "zügige Umsetzung" mit der Corona-Pandemie.

Wie es nun – knapp sechs weitere Monate später – auf Anfrage hieß, hat sich daran nichts geändert. "Unser Amt für Nahverkehr bestätigt, dass im Rahmen des üblichen Verfahrens für Anpassungen am ÖPNV-Angebot im laufenden Betrieb eines Linienbündels derzeit die notwendigen vorbereitenden Gespräche zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und der VRN GmbH stattfinden", erklärte Uhrig. Ziel sei ein "Gesamtmaßnahmenpaket". Jedoch: "Aufgrund der enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV und der damit verbundenen nach wie vor hohen Arbeitsverdichtung für alle Beteiligten kommt es leider immer wieder zu Verzögerungen." Zudem schließe sich an die Abstimmungen mit der VRN "dann noch der politische Entscheidungsprozess mit den betroffenen Kommunen" an.

Laut Uhrig wäre ein "stabiler Betrieb" – also die Einhaltung des Fahrplans der Linie 720 – "nicht mehr zu gewährleisten", wenn man den Bus jetzt genauso wie zuvor bis Juli 2018 an den Bismarckplatz fahren lassen würde. Auf Nachfrage begründete dies die Sprecherin abermals mit den Bauarbeiten "um das Walldorfer Kreuz" und den damit verbundenen Umleitungen. Diese würden sich "nach wie vor auf die Betriebsführung der Linie 720" auswirken.