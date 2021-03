Sandhausen/Heidelberg. (luw) Beim jüngsten Corona-Ausbruch in den Wohngemeinschaften der Lebenshilfe hat der Einsatz von Schnelltests offenbar Schlimmeres verhindert. Das erklärte Elke Hessenauer als Leiterin des Wohnverbunds der auch für Sandhausen zuständigen Heidelberger Lebenshilfe am Montag auf RNZ-Nachfrage.

In den Einrichtungen für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen in Sandhausen, Heidelberg und Hockenheim waren – nach einem bereits überstandenen Ausbruch vom Dezember – erneut über ein Dutzend Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell sei eine Infizierte in der Sandhäuser Wohnstätte unter Quarantäne, zwei weitere Bewohner seien jeweils bei Angehörigen untergebracht. Und sieben Fälle verteilen sich laut Hessenauer auf drei Außen-Wohngruppen in Heidelberg.

Scheinbar hätten sich die Bewohner im Rahmen ihrer Arbeit in der Sandhäuser Lebenshilfe-Werkstatt angesteckt. Dort würden nach wie vor sämtliche Hygieneregeln befolgt, betont Hessenauer. "Und wir machen Schnelltests, was das Zeug hält." Demnach habe bereits am Folgetag des ersten positiven Tests niemand aus dem Wohnverbund mehr in der Werkstatt gearbeitet. Vermutlich seien so weitere Infektionen verhindert worden.