Sandhausen. (luw) Wer umsonst eine Runde schwimmen will, ist im Hallenbad der Hopfengemeinde genau richtig: Die Nutzung des Lehrschwimmbeckens kostet keinen Eintritt. Doch ist das Wasser nicht etwas zu warm? CDU-Gemeinderat Lars Albrecht stellte dies kürzlich fest und regte in der jüngsten Sitzung des Gremiums an, wieder zu nur einem Warmbadetag pro Woche zurückzukehren. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie sich nun auf RNZ-Anfrage beim Rathaus zeigte.

Das Wasser im Becken werde "mittlerweile immer auf 32 Grad Wassertemperatur hoch geheizt", sagte Albrecht in Richtung der Gemeindeverwaltung. Er bat darum, außerhalb des Warmbadetags am Mittwoch die Wassertemperatur wieder auf die Norm zwischen 24 bis 28 Grad zu bringen.

Gemeindesprecher Jochen Denker erklärte nun, dass die Temperatur an jenem Warmbadetag bislang circa 31 Grad betragen habe. Und weiter: "Da sich ein Becken dieser Größe nicht von einem auf den anderen Tag abkühlt, war das Wasser auch an den folgenden Tagen noch etwas wärmer." Die Erklärung für Albrechts Beobachtung ist demnach rein physikalischer Natur: Das Wasser im fast 17 Meter langen Schwimmbecken mit drei Bahnen und variabler Tiefe von bis zu zwei Metern braucht nach dem Warmbadetag einfach eine Weile, bis seine Temperatur wieder auf die geforderte Norm abfällt. "Wir versuchen allen Interessen – von den Schwimmkursen bis hin zum Leistungsschwimmen – gerecht zu werden", so Denker abschließend.

Übrigens: Beim RNZ-Test im Jahr 2017 unter dem Titel "Hallenbäder der Region" war auch damals schon jenseits des wöchentlichen Warmbadetags mit 29 bis 30 Grad eine recht hohe Wassertemperatur gemessen worden.