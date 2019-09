Sandhausen. (pri/mün) Am Montagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sandhausen. Gegen 8.20 Uhr war Rauch aus einer Wohnung in der Kleinen Ringstraße gequollen.

Das Haus wurde geräumt und die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Weitere Informationen folgen.