Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Ein Energieversorger hat gegen die Ausschreibung der Gemeinde Sandhausen zur Vergabe der Stromkonzession geklagt – und teilweise Recht bekommen. Der Gemeinderat beschloss nun in seiner zurückliegenden Sitzung, dass zwei Punkte im sogenannten Kriterienkatalog zur Vergabe der Konzession entsprechend dem gerichtlichen Urteil geändert werden.

Bei der streng regulierten Ausschreibung geht es darum, welcher Anbieter gegen Zahlung einer Konzessionsabgabe die öffentliche Infrastruktur nutzen und das Stromnetz Sandhausens betreiben darf. Nun hatte ein namentlich nicht genanntes Energieunternehmen vor dem Landgericht Mannheim gegen den Kriterienkatalog geklagt, der der Gemeinde bei der Auswahl des für sie besten Anbieters helfen sollte. Für Unmut sorgte dies insbesondere bei CDU-Rat Lars Albrecht. Die Gemeinde hatte nämlich eigens für die Erstellung dieses Katalogs eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. "Diese Leistung war bestimmt nicht kostenlos, aber ,fer umme’", ärgerte sich Albrecht. "Jedem Handwerker hätte man wahrscheinlich die Rechnung gekürzt, weil er den Auftrag nicht so ausgeführt hat wie gewünscht." Schließlich habe der Gemeinderat für die Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gestimmt, gerade weil "uns die Risiken von Klagen bewusst waren".

Kämmerer Timo Wangler erklärte zuvor, dass die zwei gerichtlich angeordneten Änderungen "eher für die Wettbewerber interessant" seien. "Für uns ist das tragbar", so Wangler mit Blick auf das Urteil. "Was für die Gemeinde positiv ist, ist drin geblieben", sagte er über die abgewiesene Klage etwa zum Punkt "Sonderkündigungsrecht für den Konzessionsvertrag nach bereits fünf Jahren".

Der nun getroffene Ratsbeschluss gilt "unter dem Vorbehalt des endgültigen Urteils unter der Annahme, dass die Gegenseite keine Revision einlegen wird". Im Fall einer Revision nämlich müsste erneut über den Kriterienkatalog entschieden werden. Dies wiederum würde Zeit bei der Ausschreibung kosten, da der aktuelle Vertrag zur Stromkonzession Ende dieses Jahres ausläuft. Die Gemeinde jedenfalls werde das Urteil akzeptieren, erklärte Wangler. Noch könne die klagende Firma als Gegenseite aber noch eine Revision beantragen, wie der Kämmerer auf RNZ-Nachfrage erklärte.

Thomas Schulze (SPD) sah es "ein bisschen anders" als Albrecht. Schließlich bringe diese Art des Verfahrens Transparenz und der Kriterienkatalog sei eine "Entscheidungshilfe" für die Gemeinde. Zudem sei nun für Konkurrenz unter den Wettbewerbern gesorgt: "Und wir alle wissen: Konkurrenz belebt das Geschäft." So müssten sich die Versorger bei ihren Angeboten gegenseitig unterbieten, was die Sozialdemokraten als positiv ansähen. "Das ist zwar anfangs nicht aufgefallen, wird sich aber noch bemerkbar machen, wenn wir einen neuen Wettbewerber bekommen", so Schulze.

Ralf Lauterbach (AL) fühlte sich nicht schlecht beraten vom für den Katalog verantwortlichen Wirtschaftsprüfer. Schon bei der Entscheidung für dieses Vorgehen habe es den Hinweis gegeben, dass "diese Verträge anfechtbar" seien. "So ist es eben, wenn internationale Stromspekulanten mit harten Bandagen kämpfen", begründete Lauterbach die Situation mit der "Liberalisierung des Strommarkts". Deren Folgen seien für seine Fraktion "nicht so ganz überraschend". Der Verwaltung attestierte Lauterbach indes "umsichtiges Handeln", zumal die für die Gemeinde wichtigen Kriterien rechtlich abgesichert seien.