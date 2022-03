Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Der seit etwas mehr als einem halben Jahr amtierende Bürgermeister Hakan Günes hat einiges vor mit der einstigen Hopfengemeinde Sandhausen. Nachdem der 28-Jährige kürzlich in seiner ersten Haushaltsrede für 2022 insbesondere mit Blick auf eine Neugestaltung des Ortskerns das "ultimative Planungsjahr" ausgerufen hatte, gewährten er und Gemeindesprecher Jochen Denker nun Einblicke in die Ergebnisse einer Bürgerumfrage: An alle Sandhäuser wurde ein anonymer Fragebogen gesendet, über 400 machten mit. Ein "Erfolg", wie Günes erfreut feststellt. Ziel dieses "Starts eines Entwicklungsprozesses" ist es auch, der Gemeinde ein "neues Erscheinungsbild" zu geben, um sich "in der Außendarstellung künftig einheitlicher" zu präsentieren.

Hintergrund > An der Bürgerumfrage nahmen 424 Sandhäuser teil. Rund zwei Drittel nutzten ein Online-Formular, das von Bürgermeister Hakan Günes unter anderem im Sozialen Netzwerk Facebook beworben wurde; ein Drittel nutzte einen gedruckten Fragebogen, der im Briefkasten eines jeden Haushalts der Gemeinde landete. Einige Bürger kopierten den noch unausgefüllten Fragebogen laut Günes für weitere Menschen im jeweiligen Haushalt, um noch mehr Teilnahmen zu ermöglichen. 61 Prozent der Teilnehmer sind weiblich, der Rest ist männlich. Die Altersspanne reicht von 16 bis über 80 Jahre. Mit 20 Prozent am stärksten vertreten sind die 30-39-Jährigen, gefolgt von 40- bis 49-Jährigen (18 Prozent) und 50- bis 59-Jährigen (17). Acht Prozent der Teilnehmer sind zwischen 16 und 19 Jahren, 13 Prozent zwischen 20 und 29 Jahren alt. Zusätzlich zur eingangs genannten Teilnehmerzahl sind 63 ausgefüllte Fragebögen aus der Theodor-Heuss-Grundschule zu nennen: Hier hatten Schüler im Alter zwischen acht und zehn Jahren im Rahmen ihres Unterrichts die Fragen beantwortet.

Schon im Wahlkampf hatte Günes betont, dass er die Zukunft der Gemeinde gemeinsam mit der Bevölkerung gestalten wolle. Eine solche Umfrage habe es zuletzt 2006 gegeben, weiß er. Einige hätten in ihren Antworten sogar wissen lassen, wie sehr sich über diese Befragung freuten. In den fünf Fragen gehe es nicht nur darum zu erfahren, "wo der Schuh drückt", wie Gemeindesprecher Denker erklärt. Sondern die Bürger sollten unter anderem auch angeben, was aus ihrer Sicht "typisch" für Sandhausen ist. Dabei nannten die meisten die Dünen, mit vorne dabei ist auch die Identifikation als traditionelle Hopfengemeinde. "Das sind letztlich unsere Alleinstellungsmerkmale, und das ist unseren Bürgern bewusst", resümiert der Rathauschef. Zudem sei hier oft der bundesweit bekannte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen genannt worden. Und als "besonders mit der Gemeinde verbundenes Ereignis" sehen die Bürger vor allem eines: die – normalerweise – jährliche Kerwe.

Dies alles könnte ausschlaggebend sein für das neu zu entwerfende "Erscheinungsbild" – auch als "corporate design" bezeichnet. "Wir haben eine Agentur beauftragt, die uns bei diesem Thema berät, sie bekommt auch den Rücklauf der Umfrage", so Denker. Es handele sich um das Unternehmen "hitcom" aus Dunningen. Ein wichtiger Teil des Projekts seien eine neu zu gestaltende Internetseite der Gemeinde, ebenso geplante Auftritte in den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Etwa "Farbwelten, Bildsprache und Typografie" sollen "eindeutig wiedererkennbar" sein – so eben nicht nur im Digitalen, sondern zum Beispiel auch auf Informationstafeln und anderen Veröffentlichungen der Kommune.

"Lebendig und liebenswert" werde die Gemeinde insbesondere durch ihr Vereinsleben und ihre Gastfreundschaft, finden viele Sandhäuser. Man kenne sich, komme beim Einkauf auch mal ins spontane Gespräch miteinander, erläutert Denker. Dies schätze man hier. "Wir haben einen dörflichen Charakter und sind stolz darauf", ergänzt Günes. "Gleichzeitig sind wir von den Strukturen her groß gewachsen, weshalb ich uns als ,städtisches Dorf’ sehen würde." Häufig gelobt werde in den Rückmeldungen der Bürger auch die gute Grundversorgung etwa durch Lebensmittelmärkte, Einzelhandel und Ärzte.

"Bitte benennen Sie eine Örtlichkeit, die Sie mit der Gemeinde besonders verbinden", lautete eine weitere Frage. "Spitzenreiter war hier der Lège-Cap-Ferret-Platz samt Grundschule, Heimatmuseum und ehemaliger Synagoge. Neben den Dünen nannten viele Sandhäuser auch den Hardtwald als Naherholungsgebiet und das BWT-Stadion am Hardtwald.

Und was wünschen sich die Einwohner für ihre Gemeinde? "Da kam ein ganz differenziertes Bild heraus", so Denker. "Viele Teilnehmer wünschen sich einen lebendigen Ortskern mit einer schöneren Außendarstellung." Demnach treibt auch viele Bürger die noch offene Zukunft der Dorfschänke um, es gibt "den großen Wunsch nach einer Förderung der örtlichen Gastronomie" und Verkehrsthemen wie Parken und Tempo 30 werden häufig angesprochen. Zudem wurden mehrmals Wünsche nach Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche, nach der Aufwertung der Spielplätze und nach einer Hundewiese genannt. Günes erklärt, dass unter anderem die Themen Ortskern und Spielplätze ja bereits auf der Agenda der Verwaltung stünden. "Hier wird es in den kommenden Monaten viel Bewegung geben", kündigt er an.