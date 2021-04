Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das "Sandhäuser Superwahljahr" geht in die nächste Runde: Nach der Landtagswahl im März findet am Sonntag, 18. April, die Bürgermeisterwahl statt. Angesichts des Bewerberfeldes mit acht Kandidierenden dürfte ein zweiter Wahlgang am 9. Mai wahrscheinlich sein: Petra Weiß, Hans-Jürgen Moos, Jürgen Rüttinger, Hakan Günes, Günther Köhler, Timo Wangler, Gerhard Müller und Samuel Speitelsbach treten an. Die RNZ blickt mit Noch-Bürgermeister Georg Kletti sowie Ordnungsamts- und Wahlleiter Peter Schmitt auf das Prozedere:

> Zahlen und Fakten: 12.500 Wahlberechtigte sind zum Urnengang am Sonntag aufgerufen. Schmitt erklärt, dass hierzu alle Sandhäuser im Alter ab 16 Jahren zählen. Demnach gingen bisher 3200 Briefwahlanträge ein, was etwa dem Doppelten des Durchschnitts bei Wahlen in vorangegangenen Jahren entspricht. "Bei der Landtagswahl im März gab es um die 3500 Briefwähler", sagt Schmitt mit Blick auf die in Pandemie-Zeiten höhere Quote. Beantragt werden kann die Briefwahl für diesen Sonntag noch bis Freitag, 18 Uhr, und am Wahltag selbst von 8 bis 15 Uhr.

Seit etwa einer Woche ist nun wie berichtet das Video der digitalen Kandidatenvorstellung im Internet unter www.wahl.sandhausen.de abrufbar. Laut Kletti gab es bis zum gestrigen Donnerstag über 40.000 Zugriffe auf das Video – wie viele Personen den Film mehrmals anklickten und wie lang jeweils die "Verweildauer" war, sei nicht bekannt.

> Die Wahllokale: Neben den vier Briefwahlbezirken kann von 8 bis 18 Uhr in 14 Einrichtungen und Gebäuden abgestimmt werden: Vereinshaus "Dorfschänke", evangelischer Kindergarten, Kleinkindbetreuung "Waldwichtel", Pestalozzi-Schule, Waldkindergarten, altengerechte Wohnungen in der Schützenstraße, Anne-Frank-Kindergarten, Altes Feuerwehrgerätehaus, Theodor-Heuss-Schule (Altbau), Rathaus, Gemeindebibliothek, Kindertagesstätte "Abenteuerland", Friedrich-Ebert-Schulzentrum und Kinderhaus "Wirbelwind". Überall gilt ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht, Händedesinfektion, Plexiglasscheiben und – je nach Größe des jeweiligen Wahllokals – begrenzter Zahl der gleichzeitig im Innern zugelassenen Personen. "Alle Wahlhelfer erhalten außerdem Corona-Selbsttests", ergänzt Kletti. Den Wählern wird empfohlen, eigene Kugelschreiber mit ins Wahllokal zu bringen. Vor Ort gebe es aber je 200 Stifte, die nach jedem Gebrauch desinfiziert würden.

> Der Wahlabend: Die sonst übliche gesellige Zusammenkunft von Hunderten interessierten Bürgern und den Kandidaten nach Schließung der Wahllokale fällt aufgrund der Pandemie aus. Kletti betont: "Es wird keine Feierlichkeiten, keine Grußworte oder ähnliches geben." Das Wahlergebnis werde sofort nach Ende des Auszählens auf der Internetseite der Gemeinde bekannt gegeben. Schmitt und Kletti erwarten, dass das Ergebnis gegen 19.30 Uhr feststeht.