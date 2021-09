Sandhausen. (luw) Unbekannte haben die Dreifaltigkeitskirche "verwüstet" und im Innern gezündelt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die katholische Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen erklärte auf RNZ-Anfrage, dass Pfarrer Arul Lourdu als deren Leiter aber weiterhin die Kirchen tagsüber offen halten wolle.

Als Tatzeit nennt die Polizei Montag zwischen 8 und 18 Uhr. Im Eingangsbereich wurde demnach vermutlich mit einem Feuerzeug ein Schild verkohlt, weiter wurden zahlreiche Vordrucke aus einer Auslage entnommen und in der Kirche verteilt. Zudem nahmen die Täter die Osterkerze aus dem Ständer und beschädigten sie. Stühle und Sitzauflagen weisen Brandlöcher auf, Holzlatten wurden aus dem Beichtstuhl gerissen und der Altar wurde verschmutzt.

Zum Tatbestand der "gemeinschädlichen Sachbeschädigung" erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle, dass dieser insbesondere Vandalismus an Gebäuden betreffe, die dem Allgemeinwohl dienen. Über das mögliche Motiv wies Schätzle auf den Unterschied etwa zum Diebstahl hin: "Hier wurde nicht nach dem Klingelbeutel oder ähnlichem gesucht, sondern es ging nur um Randale." Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt.

Seit der Pandemie sei es für Pfarrer Lourdu immer ein großes Anliegen gewesen, dass die Gotteshäuser tagsüber geöffnet bleiben, erklärte die Seelsorgeeinheit. Man wolle allen Menschen einen Rückzugsort bieten, "die den Weg zur Kirche suchen, um Kraft zu tanken und sich in dieser Zeit am Glauben zu stärken". Dieses Angebot sei mit großer Dankbarkeit angenommen worden. Der Pfarrer bittet alle Menschen darum, "dass sie den Weg zur Kirche weiterhin am Tage suchen und es sich als Aufgabe machen, durch die Besuche das Gotteshaus zu schützen um es dadurch vor weiteren Beschädigungen zu bewahren". So wolle sich Lourdu auch durch diesen Vandalismus-Fall nicht davon abbringen lassen. Zugleich werde er sich von der Polizei beraten lassen, wie mit diesem Vorfall umzugehen ist.

Nun werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 19.43 Uhr

Kirche verwüstet und Inventar beschädigt

