Das gleiche Motiv, nur um fünf Stunden zeitversetzt: Petra Weiß und Hakan Günes haben mit der Abgabe der Bewerbungen klar gemacht: Sie wollen an die Rathausspitze. Foto: privat

Sandhausen. (lew) Das Rennen um die vorderen Plätze auf dem Stimmzettel hat begonnen: In der Nacht zum Samstag, 30. Januar, haben sowohl Petra Weiß als auch Hakan Günes ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 18. April in den Briefkasten beim Rathaus geworfen. Bei der Wahl geht es um die Nachfolge von Rathauschef Georg Kletti (CDU), der wie berichtet frühzeitig angekündigt hatte, nicht mehr anzutreten.

Weiß, die sich seit Sommer 2019 in der Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" engagiert, hat ihre Bewerbung nach eigenen Angaben – trotz des aktuell geltenden Lockdowns – um genau eine Minute nach Mitternacht abgegeben. Im sozialen Netzwerk Facebook betonte die 5o-Jährige: "Die Corona-Verordnung erlaubt Wahlkampfaktivitäten. Das Abgeben einer Bewerbung halte ich hiervon gedeckt."

Ihr Mitbewerber Hakan Günes interpretierte die geltende Ordnung etwas anders. Der 27-Jährige, der aktuell für die CDU im Gemeinderat sitzt, teilte mit: "Unter normalen Umständen hätte ich das Kuvert um Mitternacht eingeworfen, da dies jedoch aufgrund der Corona-Verordnung nicht möglich ist, habe ich mich für den erlaubten, nächstmöglichen Zeitpunkt um kurz nach 5 Uhr in der Frühe entschieden."