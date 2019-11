Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus – auch in Sandhausen. Eine Miss-Wahl der Spielerfrauen steht an. Und eigentlich hat Cynthia überhaupt keine Lust, daran teilzunehmen. Weil sie aber die Freundin von Nationalspieler Fabian ist, wird sie es wohl oder übel müssen. Nun, die Miss-Wahl steht nicht etwa beim SV Sandhausen an, sondern in dem Buch „Miss of the Match – Spielerfrau kann jeder sein – oder?!“ von Carina Isabel Menzel.

Nach dem ersten Band mit dem Titel „Miss of the Match – WM, das sind wir alle, oder?!“ brachte Menzel nun den Fortsetzungsroman auf den Markt. Auch ihre Zwillingsschwester Carola Marion Menzel veröffentlichte parallel nach dem ersten Band „Girl on Fire – Lehrer sind auch nur Menschen“ den zweiten Band „Girl on Fire – willkommen auf Golden Eye“ und zudem den Adventskalenderkrimi „00 Weihnacht“ mit 24 spannenden Krimikurzgeschichten. Die Geschwister sind dem Schreiben verfallen. Während Carina Isabel Menzels Bücher sich rund um Fußball drehen, wandelt Carola Marion Menzel auf den Spuren von James Bond: Ihr Fortsetzungsroman dreht sich um die chaotische Ehe von Rafael und Marion sowie eine geplante Parodie des letzten James-Bond-Filmes „Girl on Fire“.

Während Carola Marion Menzel schon immer ein James-Bond-Fan war, wie sie erzählt, konnte ihre Schwester mit Fußball zunächst nichts anfangen. Bis zu einer Fußballweltmeisterschaft. Da änderte sich alles. Das Fußballfieber packte die 20-Jährige. Eigentlich sei es nicht unbedingt der Sport an sich, sondern das Gemeinschaftsgefühl gewesen, erzählt sie. Gemeinsam fieberte man mit der Nationalelf mit, freute sich riesig bei Toren und litt, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor schoss. Die Konsequenz: Carina Isabel Menzel schrieb ein Buch, das sich um eine Fußballweltmeisterschaft in Deutschland dreht. Und nun den Fortsetzungsroman.

Beide Geschwister fingen mit dem Schreiben im Alter von sechs Jahren an. Sie haben Spaß daran, der Fantasie freien Lauf zu lassen und eine Geschichte zu erschaffen. Den Grundstein für die Autorenlaufbahn legte Mutter Evelyn. Sie las ihren Töchtern abends vor dem Einschlafen immer vor. Schon bald reichte es den heute 20-Jährigen – beide studieren und möchten Realschullehrerinnen werden – nicht, Kurzgeschichten zu schreiben. Sie gingen einen Schritt weiter und fingen an, Bücher beziehungsweise Drehbücher zu schreiben.

Übrigens: Während der James-Bond-Club Deutschland schon bei Carola Marion Menzel für eine Lesung angeklopft hat, hat der SV Sandhausen sich bei Carina Isabel Menzel (noch) nicht gemeldet. Vielleicht kommt es ja noch ...