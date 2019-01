Sandhausen. (pri) Die Feuerwehr Sandhausen wurde am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr zu einen Fahrzeugbrand in die Waldstraße gerufen. Beim Eintreffen stand der Mercedes A-Klasse bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da Betriebsflüssigkeit ausgetreten waren und es unter dem Mercedes gebrannt hatte.

Bei dem Brand wurden offenbar niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.