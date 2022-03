Sandhausen. (bmi) Wie in der Vorwoche ist es in der Nacht zum Montag zu einem Brandeinsatz der Sandhäuser Feuerwehr gekommen. Zusammen mit ihren Kameraden aus Nußloch samt Drehleiter rückten die insgesamt 32 Einsatzkräfte um 1.55 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße aus. Die Bilanz am Ende: Keine Verletzten, eine nicht mehr bewohnbare Wohnung und ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

"Bei unserem Eintreffen vor Ort drang bereits dichter Qualm aus den Fenstern", berichtete der stellvertretende Kommandant und Einsatzleiter Jörn Waldschmidt auf Nachfrage vom nächtlichen Einsatz. Schnell war klar, dass alle 16 Bewohner das zweigeschossige Gebäude bereits verlassen hatten. Trotz stark verrauchter Wohnung gelang es dem ersten Trupp, unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr die in Vollbrand stehende Küche binnen zehn Minuten zu löschen. Als Brandursache geht Waldschmidt eher von einem technischen Defekt als von dem auf dem Herd stehenden Topf mit Fett aus. Weil die Wohnung voll von krebserregenden Rußablagerungen ist, sind ihre beiden jungen Bewohner vorerst bei Verwandten untergekommen.

Bei einem Brand im Buchenweg war es in der Vorwoche zu einem Schaden von einer halben Million Euro und zwei nicht mehr bewohnbaren Reihenhäusern gekommen. Die Ursache ist laut Polizei weiter unklar, ein technischer Defekt ausgeschlossen.