Von Werner Popanda

Sandhausen. Ja, auch in der einstigen Hopfenhochburg wurde das Kirchweihfest – oder auf gut Kurpfälzisch: die Kerwe – schon vor geraumer Zeit abgesagt. Und zwar aus Gründen, die wohl an dieser Stelle nicht näher erläutert werden müssen. Was für alle, denen diese Traditionsveranstaltung mehr als nur ein bisschen am Herzen liegt, ein enorm harter Schlag war. Dementsprechend wird man vor Ort mit Sicherheit noch lange an die diesjährige Kerweeröffnung zurückdenken. Wie bitte? Das eigentlich abgesagte Sandhäuser "Fest der Feste" wurde eröffnet? Das war in der Tat der Fall.

Freilich fand diese Zeremonie am Samstagnachmittag nicht so wie in all den Vorjahren auf dem Platz vor dem Rathaus statt und auch nicht im Beisein von Hunderten von Kerwefreunden. Ebenso verzichtet werden musste zum einen auf die gewohnt schwungvolle und stets herrlich für Stimmung sorgende Darbietung des Musikvereins. Und zum anderen auf den Fassbieranstich. Doch ansonsten hatte sich das Kerwekomitee gar mächtig ins Zeug gelegt. Und zwar in der Alten Synagoge, in der folgende Inschrift zu lesen ist: "Anno Domino 1360 wird erstmals berichtet von Kirche in diesem Bezirk – St. Peter geweiht."

Beim Auftakt zum Kirchweihfest wurde nun jedenfalls für so ziemlich alles gesorgt, was einfach nicht fehlen darf. Beispielsweise für die Begrüßung durch den Kerwepfarrer alias Holger Menges, der diese folgenden Reime vom Stapel ließ: "Heut weint der Himmel, vor lauter Kummer, vor dieser Covid-19-Nummer, selbst Bundesgesundheitsminister Spahn, der windet sich vor lauter Gram, hier in Sandhausen, welch ein Graus, da fällt die echte Kerwe aus, auch das Kerwekomitee hat lang gezittert, und mancher war schon leicht verbittert."

Und der Kerwepfarrer fuhr fort: "Wenn dieses Jahr ko Kerwe ist, da dachten wir, das geht doch nicht, die Kerweborscht ließen sich nicht lang bitten, und sind dann gleich zur Tat geschritten, Gedichte, eine Trauung, eine Schlumpel muss her, wenn das doch nur so einfach wär, jedoch, lasst uns unseres Amtes walten, die Kerwe, die wird jedenfalls erhalten, hier auf dieser Bühne, auf alle Fäll, wird die Kerwe gefeiert – virtuell."

Ähnlich traurig-trotzig ergriff der frisch mit einer diesmal nicht nur namenlosen, sondern auch noch "kranken" und sogar Maske tragenden Kerweschlumpel vermählte Kerweschlackel alias Jochen Köhler das Wort: "Drei Tage Freude, Frohsinn und gute Laune, die umliegende Gemeinde kenne do nur staune. Doch ä Beben durch Sandhausen geht, soebbes hewe mir alle noch net erlebt!" Konkret noch nicht erlebt hatten alle nach seinen Worten dies: "Sandhäuser Kerwe, das Fest der Feschte, in der ganze Republik schun iwwa 40 Jahre des Beschte, ein Virus hat sie uns verdorbe, die Kerwe is in dem Johr gstorbe."

Komplett in Pessimismus versinken mochte der Kerweschlackel jedoch partout nicht. Und landete prompt bei diesem überaus optimistischen Ausblick: "Mit Zuversicht schaue mir voraus, und fällt auch noch manches Festche aus, du dummer Virus, lass dir sage, mir werre deswege net verzage, Corona werd uns net unterkriege, mir werre Covid-19 auch noch besiege, freue mir uns auf‘s nächste Johr, schaun net zurück, neue Kerwe, neues Glück!"

Aber natürlich erhielt auch Bürgermeister Georg Kletti die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge darzulegen. Hierzu zählte vor allem die Begründung für die diesjährige Kerweabsage. Demnach habe man die Kerwe im Ortskern entweder richtig oder gar nicht durchzuführen. Sprich: Die Kerwe solle "was Gescheites" sein, "nichts Halbes", so Kletti.

Wäre sie aber in diesen Tagen eine vollwertige Kerwe mit allem Drumherum geworden, bestünde die Gefahr, dass das Virus nach Sandhausen hineinkäme respektive sich und beziehungsweise aus Sandhausen verbreite. Was laut dem Gemeindeoberhaupt den "guten Ruf unserer Kerwe aber auch den guten Ruf Sandhausens auf lange Zeit prägen und enorm schädigen" würde. Doch wenn im kommenden Jahr ein Impfstoff vorhanden sein sollte, dann könne man "hoffentlich viel besser starten und besonders ordentlich feiern". Denn schließlich treffe nach wie vor zu, so Kletti, dass er nicht mehr und nicht weniger sei als der "größte Fan des schönsten Festes der Welt".