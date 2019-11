Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Der Gastronomiebereich der Hardtwaldhalle soll künftig in neuem Glanz erstrahlen. Dazu hat der Gemeinderat der Neugestaltung von Gaststätte und Außenbereich zugestimmt. Die Kegler der Vereine „Rot-Weiß“ und „Gut Holz 78 / Grün-Weiß“ sowie andere Gäste sollen bald auch unter freiem Himmel bewirtet werden. Die Kosten für die Arbeiten betragen rund 470.000 Euro.

„Das ist kein billiger Spaß“, sagte Ortsbaumeister Michael Schirok, als er den Räten in der jüngsten Gremiumssitzung die Entwürfe des beauftragten Architekten zeigte. Demnach soll die Rasenfläche zwischen Gebäude und Jahnstraße durch einen Weg samt Treppe mit der Kegelbahn im Untergeschoss verbunden werden. Der hohe Preis für die Arbeiten hängt laut Schirok auch mit der großen Fläche zusammen. Allein der Gastronomiebereich im Innern mit Theke und Küche ist der Sitzungsvorlage zufolge rund 270 Quadratmeter groß. Künftig soll nun auch der Außenbereich mit Tischen und Stühlen für zusätzlich rund 50 Gäste ausgestattet werden. „Der Balkon der früheren Hausmeisterwohnung kommt weg, dadurch kommt mehr Tageslicht in die Kegelbahn“, erklärte Schirok.

Die Grafik (l.) zeigt einen Entwurf, wie der Außenbereich der Hardtwaldhalle künftig aussehen könnte. Details wie Boden- und Farbgestaltung stehen noch nicht fest. Repro/Foto: Gemeinde/luw

Den Hintergrund der Maßnahme, die sich in eine umfassende Sanierung der Hardtwaldhalle einreiht, erklärte der Ortsbaumeister mit einer neuen Entwicklung seit diesem Sommer: Die bisherige Pächterin der Gaststätte ist verstorben. „Wir sind der Meinung, dass mit der Suche nach einem neuen Pächter zwingend die Neugestaltung des Gastronomiebereichs verbunden werden sollte“, so Schirok. Denn die aktuelle Einrichtung stamme aus den 70er Jahren und sei „etwas betagt“. Zudem wolle man nun eben auch eine Außenbewirtung ermöglichen.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Neugestaltung. Hakan Günes (CDU) und seine Fraktion sehen die knapp halbe Million Euro als „gute Investition für eine neue Spielstätte an, die der ersten Liga und der Sportgemeinde Sandhausen im Gesamten gerecht wird“. Dies gelte auch allgemein für die weiteren Sanierungsarbeiten in der Hardtwaldhalle für rund 2,8 Millionen Euro, von denen 420.000 Euro per Zuschuss vom Land übernommen werden.

Auch Thorsten Krämer (SPD) lobte die Pläne als „sehr gut“, erkundigte sich aber nach der Barrierefreiheit etwa für Gäste mit Rollator oder Kinderwagen. Ortsbaumeister Schirok antwortete, dass eine „volle Barrierefreiheit unverhältnismäßig“ sei. Demnach habe man den Bau eines Aufzugs „in allen Varianten“ geprüft. Wer keine Treppen gehen kann, kann künftig stattdessen mit einem Treppenlift nach unten an die Kegelbahn gelangen. Dieser werde an der Wand hochgeklappt, wenn er nicht gebraucht wird. „Und wenn jemand mit Kinderwagen oder Rollator nach unten will, ist man vielleicht auf die Mithilfe anderer angewiesen“, so Schirok. Ralf Lauterbach (AL) ergänzte zum Thema Barrierefreiheit, dass diese im Außenbereich durch Kieselsteine – wie sie auf den gezeigten Entwürfen abgebildet waren – eher eingeschränkt würde. Schirok bestätigte dies und verwies darauf, dass die Bilder nicht die endgültigen Pläne darstellten. Vielmehr handele es sich um eine „exemplarische“ Darstellung. Eine barrierefreie Toilette soll derweil im Erdgeschoss entstehen, eine weitere Toilette ist im Untergeschoss geplant.

Volker Liebetrau (FDP) freute sich über den „Weitblick“ der Verwaltung. Denn mit der Sanierung würden nicht nur „alle in dem Haus Tätigen“ zurecht belohnt, sondern auch etwas für die gesamte Gemeinde getan.

Laut Schirok könnten die ersten Arbeiten zur Neugestaltung im Dezember ausgeschrieben werden. Der restliche Zeitplan soll in Abstimmung insbesondere mit den ansässigen Kegelvereinen entstehen.