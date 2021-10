Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Fragt man Mehmet Öztürk, ob er sich als Türke oder als Deutscher fühlt, antwortet dieser stets voller Überzeugung: "Ich bin Sandhäuser!" 1977 im türkischen Trabzon an der Schwarzmeerküste geboren, kam er als Kleinkind nach Sandhausen. Sein inzwischen verstorbener Vater Mustafa war 1974 als Gastarbeiter angeworben worden und machte sich später nicht nur in der Hopfengemeinde mit einem eigenen Bestattungsunternehmen einen Namen, sondern in der gesamten Region auch als engagierter Ehrenamtler. Er gründete den Türkisch-Islamischen Kulturverein der Heidelberger Ditib-Gemeinde und den Türkischen Elternverein in Sandhausen, ebenso einen inzwischen aufgelösten türkischen Fußballverein und einen Verband, dem zwischenzeitlich 22 türkische Fußballclubs aus Nordbaden angehörten. Sein Sohn Mehmet führt dieses Engagement teilweise heute noch fort – ebenso fußballbegeistert, förderte er als Jugendtrainer der TSG Hoffenheim auch schon heutige Bundesligastars.

"Das Fußballspielen war auch für meine sprachliche Entwicklung als Kind eine große Unterstützung", erzählt der heute 44-jährige Mehmet Öztürk in perfektem Deutsch. Seine Mutter habe die hiesige Sprache nicht lernen wollen, sein Vater habe "nicht gut" Deutsch gesprochen. Und Öztürk ging zwar bereits in den Kindergarten im Sandhäuser Wichernhaus, zudem besuchte er als Erstklässler zunächst eine eigens eingerichtete "Ausländerklasse" der Theodor-Heuss-Grundschule, wie er erzählt. "Aber aus heutiger Sicht wurde ich da zu früh in die nächste Klasse versetzt, weil man damals fand, dass ich schon weit genug wäre", sagt Öztürk. "Das war im Nachhinein betrachtet nicht gut, ich hätte sicher einen besseren Abschluss machen können", meint er mit Blick auf seinen Hauptschulabschluss, den er am Friedrich-Ebert-Schulzentrum absolvierte.

Mehmet Öztürk ist stolzer Sandhäuser und fühlt sich am Hardtwald wohl. Foto: Alex

Insgesamt fühlen sich Öztürk und seine Familie in Sandhausen "sehr gut aufgehoben", wie er sagt. Sein Vater, der zunächst in Stuttgart auf dem Bau arbeitete und dort in einem Gastarbeiter-Heim lebte, kam Anfang der 80er Jahre nach Sandhausen. Mehmet Öztürk und seine Geschwister lebten da bereits bei ihrem Onkel in Bruchhausen, der ebenfalls als Gastarbeiter tätig war. "Hier hat mein Vater dann als Gipser für Machmeiers Firma ,Inwo’ auf dem Bau gearbeitet", so Öztürk, der nach der Schule zunächst eine Lehre zum Gas- und Wasserinstallateur absolvierte und später zum Sport- und Fitnesskaufmann umlernte.

Als die gesamte Familie in Sandhausen versammelt war, fand sie eine Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße. Ab dem Alter von sieben Jahren kickte Öztürk beim SV Sandhausen, später raubten ihm Verletzungen jede Hoffnung auf eine Profikarriere. Doch er wurde Jugendtrainer, unter anderem bei der U 17 der TSG Hoffenheim, wo er etwa Niklas Süle, den heutigen Star des FC Bayern München, trainierte. Nach einem Intermezzo als Co-Trainer in der zweiten türkischen Liga hofft Öztürk immer noch auf den Sprung ins Trainerteam eines Proficlubs. Bis Ende Juni war er Betriebsleiter der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe; jetzt hat er mehrere Pläne für die Zukunft. Seine Ehefrau Neriman, die er im Urlaub in der Türkei kennenlernte, betreibt seit 2008 eine Schneiderei in Sandhausen.

Wie sein Vater engagiert sich auch Mehmet Öztürk im Vorstand der muslimischen Ditib-Gemeinde in Heidelberg, zudem war er im Sandhäuser Türkischen Elternverein aktiv. Auf Trab halten ihn außerdem seine drei Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Ihm sei es übrigens wichtig, dass diese nicht nur Deutsch lernen, sondern auch Türkisch. Und welchen Pass hat Öztürk nun? "Ich habe neulich meinen deutschen Pass beantragt", berichtet er: "Ich will hier in Deutschland wählen und mich hier einbringen, vielleicht auch Gemeinderat werden – was in der Türkei ist, interessiert mich nicht so sehr ..."

Auch Cetin Inci fühlt sich schon lange heimisch in der Region. "Wir sind eingedeutschte Mondspritzer", sagt der 58-Jährige schmunzelnd über sich und seine Familie: Alle leben in der "Mondspritzergemeinde" Nußloch. Und das, obwohl seine Eltern – wie auch viele andere Türken in Deutschland damals – nach der Ankunft Anfang der 70er Jahre gesagt hätten: "Wir gehen bald wieder zurück in die Türkei ..."

Dort hatte die Familie im Osten des Landes nahe der Grenze zu Syrien gewohnt. "Mein Vater hatte eine eigene Bäckerei und Landwirtschaft dort", erzählt Inci, der den christlichen Aramäern angehört und selbst "nur ein paar Brocken Türkisch" spricht. In der Absicht, nur vorübergehend als Gastarbeiter nach Deutschland zu ziehen, fand die Familie zunächst ein Zuhause in der Rohrbacher Straße in Heidelberg. "Meine Eltern haben beide hier in einer Hähnchenfabrik in der heutigen Bahnstadt gearbeitet", so Inci.

Zunächst blieben er und seine Geschwister noch bei ihrer Tante in der Türkei, die Eltern besuchten sie dort immer wieder während ihrer Urlaubszeit. Als Inci etwa neun Jahre alt war, kam er zu seinen Eltern, die bald nach Nußloch zogen. "Es gab in dieser Zeit relativ wenig Ausländer hier", erinnert er sich. Ohne jegliche Deutschkenntnisse kam er in die Schillerschule und durchlief die ersten Klassen der Grundschule im Schnelldurchgang: "Ich wurde alle paar Monate eine Klasse weiter versetzt", erzählt Inci. "Anfangs war das schon schwierig." Doch er habe "ganz tolle Lehrerinnen" gehabt, die unentgeltlich in ihrer Freizeit mit ihm und seinen Geschwistern Deutsch lernten. "Sie haben uns das ABC beigebracht, die Aussprache mit uns geübt und teilweise sogar Bücher für uns aus der eigenen Tasche gezahlt", schwärmt der "Eingedeutschte" heute noch.

In der damals noch existierenden Hauptschule der Schillerschule absolvierte Inci dann seinen Abschluss. Im Rahmen einer Ausbildung arbeitete er danach bei einem Metzger in St. Leon-Rot, später kletterte er bei einem Kirchheimer Metzger die Karriereleiter hoch: "Ich habe als Spüler angefangen und war irgendwann Betriebsleiter", berichtet Inci. Etwa im Alter von 36 Jahren aber musste er seine Arbeit wegen Rückenproblemen aufgeben.

In der Folge lernte er zum Schuhmacher um. "Dann habe ich durch Zufall erfahren, dass ein Schuhmacher in Sandhausen gestorben war." Wenig später eröffnete Inci den Laden als Selbstständiger. Über die gesamte Zeit, bis zur Pandemie im vergangenen Jahr, sei diese Tätigkeit für ihn "mehr Spaß als Arbeit" gewesen, meint er heute. Im Zuge der "Lockdowns" musste er schließen, sein Umsatz brach um bis zu 90 Prozent ein. Bis heute hätten sich die Zahlen nicht erholt, sagt er. "Und jetzt sind leider auch alle Reserven aufgebraucht." Deswegen arbeitet er nun wieder im alten Beruf als Metzger bei einer Supermarktkette in Nußloch, der Schuhmacherladen bleibe noch bis Jahresende "sporadisch" geöffnet. "Da hilft kein Jammern", bemerkt er mit Blick auf seine schon vor knapp 20 Jahren aufgetretenen Rückenprobleme im Metzgerberuf. Und er betont: "Gerade jetzt durch die Pandemie gibt es so viele, denen es viel dreckiger geht als mir."

So lebt er mit seiner ebenfalls aramäischen Ehefrau, die er in Deutschland kennenlernte, noch heute in der Mondspritzergemeinde; die drei Kinder sind bereits erwachsen. Bei der Aramäer-Gemeinde in Leimen sind beide aktiv. "Ich habe auch viele türkische Freunde", sagt Inci. "Und wir haben nur zwei Tabus: Über Politik und Religion wird nicht geredet, das führt nur zu Streit." Die politischen Verhältnisse in der Türkei sieht er kritisch, bereits in den 80er Jahren habe er seinen türkischen Pass zurückgegeben. "Was da seit etwa 20 Jahren unter Präsident Erdogan läuft, ist eine Zurückentwicklung", findet Inci etwa mit Blick auf die dortigen Frauenrechte.