Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Neue Verbotsschilder und klare Ansagen eines Sicherheitsdienstes haben bisher nicht geholfen: Während sich die Hundehalter von der Gemeindeverwaltung ungerecht behandelt fühlen, ist man insbesondere auch im Friedrich-Ebert-Schulzentrum weiterhin unzufrieden. „Die Probleme gibt es immer noch“, sagt Rektor Peter Schnitzler auf RNZ-Anfrage, „wir bekommen ja nicht mit, was nachts und an Feiertagen auf dem Schulgelände passiert, aber wir sehen die Hinterlassenschaften.“

Seit einigen Monaten wird das Hundeverbot auf den Wegen des Schulgeländes bekanntlich strenger kontrolliert. Viele Hundebesitzer protestieren dagegen. Bürgermeister Georg Kletti verweist auf die zahlreichen Feld- und Waldwege auf Sandhäuser Gemarkung. Doch gerade die in der Ortsmitte wohnenden Halter wünschen sich wie bisher eine näher gelegene Anlaufstelle für die Gassirunden mit ihren Vierbeinern. „Viele von uns sind schon älter und können gar nicht so weit bis an den Ortsrand laufen“, sagt etwa Hundebesitzer Thomas Hofmeister.

Hintergrund > Die Zahlen der Hunde sind in Sandhausen, Nußloch und Leimen in den vergangenen fünf Jahren jeweils stetig gestiegen. Waren etwa in Sandhausen im Jahr 2014 noch 671 Hunde angemeldet, sind es in diesem Jahr 777. In Nußloch sind derzeit 547 Hunde angemeldet, in Leimen rundet die [+] Lesen Sie mehr > Die Zahlen der Hunde sind in Sandhausen, Nußloch und Leimen in den vergangenen fünf Jahren jeweils stetig gestiegen. Waren etwa in Sandhausen im Jahr 2014 noch 671 Hunde angemeldet, sind es in diesem Jahr 777. In Nußloch sind derzeit 547 Hunde angemeldet, in Leimen rundet die Verwaltung die Zahl auf etwa 1160. In Relation zur jeweiligen Zahl der Haushalte ergeben sich für die einzelnen Gemeinden folgende Anteile: Sandhausen: 11,3 % Nußloch: 10,6 % Leimen: 12,9 % Statistisch gesehen gibt es also in rund elf Prozent aller Sandhäuser Haushalte einen Hund, in Leimen ist die Quote mit fast 13 Prozent etwas höher. Pro Haushalt die wenigsten Hunde leben demnach in Nußloch. (luw)

Zudem hält er die Zahl an Hunden in der Hopfengemeinde für besonders hoch und erinnert daran, dass alle Halter Hundesteuer an die Gemeinde zahlen. Kämmerer Timo Wangler erklärt aber auf Nachfrage: „Wie alle anderen Steuern ist auch die Hundesteuer nicht zweckgebunden.“ Die Einnahmen dienen laut Gesetz also nicht der Finanzierung einer etwaigen Infrastruktur für Hunde und deren Besitzer.

„Allgemein wurde die Hundesteuer mal eingeführt, um die Zahl der Hunde zu begrenzen“, so Wangler weiter. Mit Blick auf die vermeintlich besonders hohe Zahl an Hunden in Sandhausen hat die RNZ bei zwei Nachbargemeinden nachgefragt. Ergebnis: Im Vergleich zu Leimen und Nußloch ist die Quote der Hunde pro Haushalt in Sandhausen eher durchschnittlich (siehe „Extra“).

Für Aufregung unter den Hundehaltern sorgte indes der Besuch von Polizisten bei Dietmar Eckert. „Ich laufe mit meinem Hund immer noch jeden Morgen über die Wege des Schulgeländes“, sagt er – unbeeindruckt von den Verbotsschildern. Eines Morgens seien Rektor Peter Schnitzler und ein weiterer Lehrer dann auf Eckert zugegangen. „Ich habe abgewunken und bin weitergelaufen“, erzählt Eckert. Dann habe ihn der Lehrer mit einem Handy fotografiert. „Eine Stunde später stand die Polizei bei mir vor der Tür, um mit mir darüber zu reden.“ Eckert sieht darin einen Verstoß gegen den Datenschutz: „Die haben das Foto der Polizei gezeigt, wobei einer der eingesetzten Beamten ein guter Bekannter von mir ist und weiß, wo ich wohne.“ Nur so kann sich der 69-Jährige erklären, dass die Polizei zu seiner Adresse fand. „Meinen Namen hatte ich nämlich nicht genannt.“

Schnitzler bestätigt auf Nachfrage lediglich, dass er schon die örtliche Polizei „um Hilfe gebeten“ habe, wenn er „bedroht oder beleidigt“ wurde. Eckerts Name sei ihm nicht bekannt, er habe aber schon Hundehalter „freundlich gebeten, das Schulgelände nicht zu betreten“. Aber: „Ich habe niemanden mit einer Identifikationslast konfrontiert“, sagt Schnitzler zum Vorwurf des Handyfotos.

Der Rektor betont, dass das Problem der Hunde auf dem Schulgelände schon seit vielen Jahre bestehe: „Das Verbot gibt es übrigens schon immer, durch die neuen Schilder und den Sicherheitsdienst herrscht jetzt nur mehr Klarheit.“ Insgesamt versteht er die Proteste der Hundehalter nicht: „Es gibt ja kein allgemeines Hundegehverbot, die Halter können mit ihren Tieren doch fast überall laufen.“ Schnitzler erklärt, dass er im Interesse aller Schüler handele: „Ich trete hier für die Kinder ein, die auch mal am Boden spielen.“ Angesichts der Beseitigung von Hundekot, für die auch aus seiner Sicht die große Mehrheit der Besitzer sorge, ergänzt er: „Es wird aber immer nur diese eine Seite des Geschäfts beseitigt. Dass sich jemand um das andere gekümmert hat, habe ich noch nie erlebt.“