Sandhausen. (lesa) Auf kaum einer Veranstaltung und in kaum einem Restaurant prangen sie nicht gut sichtbar am Eingang: die schwarz-weißen QR-Codes der Luca-App. Scannen Besucher diese mit ihren Smartphones, wird die Aktivität in einem privaten Kontaktprofil gespeichert – der Besucher "eingecheckt". Sollte sich später ein parallel in der Örtlichkeit Anwesender als Corona-infiziert herausstellen und dies in der Anwendung melden, warnt die App alle Kontaktpersonen und informiert die Gesundheitsämter. Doch was ist mit Menschen, die kein Smartphone haben? Für diese gibt es analoge Lösungen. Eine solche bietet die Gemeinde Sandhausen aktuell ihren Bürgern an: Schlüsselanhänger mit Luca-kompatiblen QR-Codes.

"Die Luca-App-Schlüsselanhänger werden an alle interessierten Sandhäuserinnen und Sandhäuser ausgegeben", erklärt Gemeindesprecher Jochen Denker. Für die Nutzer sei der Schlüsselanhänger kostenlos, die Anschaffungskosten habe die Gemeinde übernommen.

Und wie funktioniert das Einchecken so ganz ohne Smartphone und App? Der Anhänger muss laut Denker einmalig mit seiner Seriennummer auf der Luca-Internetseite registriert werden. Dort wird unter anderem eine Telefonnummer des Nutzers gefordert, mit der Gesundheitsämter im Ernstfall – also im Kontaktfall zu einem Infizierten – mit dem Nutzer in Kontakt treten können. Infiziert sich der Nutzer selbst mit dem Coronavirus, kann das Gesundheitsamt anhand der Seriennummer des Schlüsselanhängers die Kontakthistorie des Nutzers einsehen. Für die Registrierung würde im Rathaus eine Anleitung übergeben. Bei Problemen mit der Registrierung unterstütze die Gemeinde.

"Vor Ort – zum Beispiel im Restaurant – kann der Betreiber mittels eines Scanners den QR-Code des Schlüsselanhängers scannen", beschreibt Denker das Prinzip der Schlüsselanhänger. Dazu wird ein Scanner benötigt, um den QR-Code einlesen zu können. "Dies kann ein externes QR-Code-Lesegerät oder auch ein Tablet oder Smartphone sein", so Denker.

Die Schlüsselanhänger bietet die Gemeinde bislang nur für die Luca-App an – nicht jedoch für die Corona-Warn-App des Bundes, die eine ähnliche Funktion bietet. Dies begründet die Gemeinde mit der Empfehlung des Landes für Luca.

Und wieso gibt die Gemeinde die Anhänger nun – Monate nach Einführung der App – an? Dies ist Denker zufolge auf vermehrte Nachfragen älterer Bürger zurückzuführen. Damit solle "die ältere Generation bei entsprechenden digitalen Entwicklungen" mitgenommen werden können. "Mir ist es wichtig, dass die älteren Generationen von aktuellen Entwicklungen in Sachen ‚Digitalisierung‘ nicht abgeschnitten werden", betont dazu Bürgermeister Hakan Günes.