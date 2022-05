Von Meike Paul

Sandhausen. Gemeinsam der Kermesbeere zu Leibe rücken und dabei möglichst alle Bedürfnisse verschiedener Interessengruppen berücksichtigen: Indem die Aktionsgemeinschaft Hardtwald, das Kreisforstamt und die Jägerschaft gemeinsam mit der Sandhäuser Gemeindeverwaltung an einem Strang ziehen, soll die Bekämpfung der invasiven Kermesbeere künftig noch besser funktionieren. Bei strömendem Regen stapfte die Truppe nun in der Nähe des Waldkindergartens durch das Dickicht, um die Keimlinge der vermehrungsfreudigen, invasiven und für den Wald schädlichen Pflanze auszugraben. Auch Bürgermeister Hakan Günes griff zum Spaten. Während ihm der Regen von der Nasenspitze perlte, erklärte er, dass es bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gebe.

Dass die Bürgerschaft den Interessensgruppen unter die Arme greift, lobte der Rathauschef: "Wir wollen für das Thema weiter sensibilisieren und erklären, was es für die Pflege des Waldes alles braucht." Denn würden Privatpersonen und Vereine nicht mithelfen, wären die Kosten der Beseitigung der Kermesbeere kaum zu stemmen.

Rund 30 Hektar Land habe man in der Vergangenheit schon durchkämmt, erklärte Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. Denn die Kermesbeere würde beispielsweise der Hainbuche jegliche Energie und geeigneten Lebensraum rauben. Damit besetzt der Eindringling eine Nische und ist besonders bei warmen, trockenen Sommern robust. Vor allem im Südwesten Deutschlands breitet sie sich immer weiter aus, sie trägt den lateinischen Namen Phytolacca americana und stammt ursprünglich aus Nordamerika.

In ihrer Heimat besiedelt die circa zwei Meter hohe Pflanze verschiedene Böden in lichten Wäldern, entlang von Gewässerrändern und Störstellen. Der fehlende Niederschlag im Sommer und die langanhaltende Hitze setzen den deutschen heimischen Bäumen ohnehin schon schwer zu. Die Kermesbeere aber hält das aus und schafft Konkurrenz, etwa in Sachen Wasserversorgung. "Was sie jedoch nicht mag, das ist Schatten", erläuterte Schweigler. Würden es die Interessengruppen also schaffen, junge Bäume anzuzüchten und ihnen Raum zu verschaffen, so würde man Hilfe zur Selbsthilfe leisten: "Haben Buche und Kiefer dann eine gewisse Höhe erreicht und werfen sie Schatten, reguliert sich das wieder von selbst."

Dass es bei der Aktion in Strömen regnete, machte das Arbeiten zwar mühsam, verhalf aber gleichzeitig dazu, die kleinen Triebe besser aus dem Erdreich ziehen zu können. Auch Hündin Umbra half im gelben Friesennerz gekleidet mit. Der Vierbeiner von Wildtierschützerin Martina Lobert machte es den Helfern vor. Mit einem kleinen Bellen, das wohl nur bedeuten konnte "Guckt, so müsst Ihr graben", buddelte sie im Erdreich.

Doch bei allem Tatendrang ging es natürlich auch darum, die verschiedenen Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Während die Aktionsgemeinschaft Hardtwald die Kermesbeere aus dem Wald gänzlich entfernen möchte, wies das Forstamt auf forst- und naturschutzrechtliche Fragen hin. Dabei ging es auch um das Betretungsrecht zum Zwecke der Erholung oder der Brutzeit von Vögeln. Die Jägerschaft wiederum hat die Jagd- und Schonzeiten der Wildtiere im Blick. "Alle Beteiligten zeigen so Verständnis für die jeweiligen Positionen und signalisieren Kompromissbereitschaft", freute sich Bürgermeister Günes. Vorausgegangen war der Aktion ein sogenanntes Koordinierungsgespräch der genannten Gruppen im Rathaus.

Zum Dank für die Arbeit und den Austausch lud die Verwaltung die Schwerschuftenden im Anschluss noch auf einen Umtrunk ein. "Wir wollen weiterhin im Gespräch bleiben und das gemeinschaftliche Agieren stärken", so Günes. Schließlich seien alle Akteure vom gleichen Gedanken umgetrieben: die Natur in und um Sandhausen zu schützen, zu wahren und ihr bestmögliche Rahmenbedingungen zur Entfaltung zu schaffen.