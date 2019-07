Sandhausen. (pol/mün) Bei Bruchhausen ist am Freitagnachmittag ein Feld in Brand geraten. Nach ersten Informationen fing eine Strohballenpresse eines Landwirts Feuer. Sie konnte noch rechtzeitig vom Traktor abgekoppelt werden. Aber trotzdem geriet ein größeres Feld in Brand. Etwa 2 Hektar Land standen in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch sind im Einsatz und werden von der Berufsfeuerwehr Heidelberg unterstützt.

Sie konnten die Flammen mithilfe der Landwirte schnell unter Kontrolle bringen, die landwirtschaftliche Maschine war jedoch nicht mehr zu retten.

Verletzt wurde offenbar niemand.

Weitere Informationen folgen.

Update: Freitag, 19. Juli 2019, 17.12 Uhr