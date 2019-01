Sandhausen. (cm) Noch keine Neujahrsgrüße von Tante Hilde aus Sandhausen bekommen? Gut möglich, dass diese in diesem Jahr verspätet ankommen. Denn in der Kleegartenstraße der früheren Hopfengemeinde brannte kürzlich ein Briefkasten - und dabei wurde dessen Inhalt in Mitleidenschaft gezogen.

Die gute Nachricht: Die Post konnte gerettet werden, bei den meisten Briefen war zumindest der Absender noch lesbar. Schwer beschädigte Exemplare gehen nun direkt an den Absender zurück, weniger betroffene Briefe werden zugestellt. Der stark beschädigte Briefkasten wurde am Donnerstag durch einen neuen ersetzt.

"Über den Jahreswechsel gibt es immer wieder kleinere Brände, weil mit Feuerwerkskörpern Blödsinn getrieben wird", berichtet Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer. Doch ein brennender Briefkasten war neu. Am Neujahrstag meldeten Anwohner gegen 15 Uhr, dass der Briefkasten in der Kleegartenstraße raucht.

Zunächst haben die Einsatzkräfte die gelbe Säule "geöffnet", wie Zielbauer sagt - wobei "geöffnet" die freundliche Bezeichnung für aufgebrochen ist. "Dann haben wir die angesengten Briefe herausgeholt und die Glut ausgeklopft", so der Kommandant. Auf Wasser wurde weitgehend verzichtet. "Sonst hätte man nichts mehr lesen können", gibt Zielbauer zu bedenken. Viele der rund 30 Briefe - darunter Grußkarten, aber auch geschäftliche Post wie Verdienstabrechnungen - seien teils schwer beschädigt gewesen. "Der Brand wurde wohl von einem Böller verursacht", so Zielbauer.

Die Polizei schließt dies nicht aus, hat aber auch keine Überreste eines Feuerwerkskörpers im Briefkasten entdeckt, wie Polizeisprecher Christoph Kunkel sagt. Neben dem Briefkasten wurde aber eine leere Feuerwerksverpackung gefunden. Möglich sei, dass etwas Brennendes in den Briefkasten hineingehalten wurde oder selbst restlos verbrannt ist.

Die Briefe wurden inzwischen der Post übergeben, wie deren Sprecher Hugo Gimber bestätigt. "Sie waren feucht, die meisten wiesen Brandspuren auf", berichtet Gimber. Da es sich mangels Sauerstoff im Briefkasten "nur" um einen Schwelbrand handelte und die Feuerwehr schnell vor Ort gewesen sei, habe man alle Briefe retten können. "Die Sendungen wurden getrocknet und mit einem Begleitschreiben, je nach Zustand, an die Absender oder die Empfänger weitergeleitet", so Gimber. Die Neujahrsgrüße von Tante Hilde kommen also noch an.