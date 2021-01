Sandhausen. (lesa) Zur Fällung eines Baums musste die Sandhäuser Wehr am Donnerstagvormittag in die Industriestraße ausrücken. Denn auf einem an die Straße angrenzenden Privatgrundstück war ein Baum vom starken Wind so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er auf die Straße zu fallen drohte.

"Wir wurden um 9.42 Uhr alarmiert, nachdem ein Kamerad schon vorher vor Ort die Lage begutachtet und entschieden hatte, dass der Baum weg muss", sagte der stellvertretende Kommandant der Wehr, Martin Schulz. Neben der Sandhäuser stieß auch die Nußlocher Wehr samt Drehleiter hinzu, mit deren Hilfe die 16 Einsatzkräfte den rund zwölf Meter hohen Laubbaum Stück für Stück von oben nach unten absägten.

Nach knapp eineinhalb Stunden war der Baum gefällt, dessen Einzelteile von der Straße entfernt und der Einsatz erfolgreich beendet. Die Industriestraße war für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt.