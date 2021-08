Sandhausen. (luw) Das alte Tanklöschfahrzeug (TLF) hat nach fast 40 Jahren ausgedient, jetzt darf sich die Freiwillige Feuerwehr auf ein brandneues "LF 10" freuen. Diese Abkürzung steht für "Löschgruppenfahrzeug", das in diesem Fall fast 430.000 Euro kosten soll. Einen Teil davon übernimmt der Rhein-Neckar-Kreis per Zuschuss. So war die einhellige Zustimmung des Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung vor gut einem Dutzend örtlicher Floriansjünger nur noch Formsache. Die Beratung vor der Abstimmung nutzten die Räte aller Fraktionen für einen Dank an die Feuerwehr – und ein kleiner Seitenhieb in Richtung Leimen war zu vernehmen.

Zuvor noch brachte der auch für die Feuerwehr zuständige Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt Ratsmitglieder und Zuschauer auf den Stand der Dinge: "Heute können wir fast schon einen Haken hinter den zweiten Schritt im Fahrzeugkonzept machen", erklärte er mit Blick auf den 2017 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan. Der erste Schritt nämlich sei bereits seit 2019 mit der Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) getan.

Schmitt fasste die in zwei Phasen erfolgte Ausschreibung des LF 10 zusammen, aus der die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde als Auftragnehmer für Fahrgestell und Aufbau hervorging. Für die Beladung des neuen Fahrzeugs zeichnet demnach die Karlsruher Firma Bastian verantwortlich. Aus dem Landratsamt in Heidelberg kommen 92.000 Euro für den Erwerb, sodass die Gemeinde noch knapp 337.000 Euro selbst stemmen muss.

"Keinen Pappenstiel" nannte diesen Zuschuss lobend Georg Diem (FDP), der selbst Feuerwehrmann ist. Er gewährte Einblick in den Stand der Technik bei der Sandhäuser Wehr und lobte auch "alle aktiven Leute in Verwaltung und Feuerwehr", die durch die Auswahl dieses LF 10 das "Bestmögliche" für die Gemeinde herausgeholt hätten. Diem berichtete, dass das auszumusternde TLF 16/25 "teilweise nur noch mit Ersatzteilen vom Second-Hand-Markt" betrieben werden könne. Das neue Gefährt sei genau richtig, da dieses zwar weniger Raum für Ausrüstung biete, dafür aber viele Kameraden unterbringe.

Für Schmunzeln sorgte Ralf Lauterbach (GAL), der die örtliche Wehr zunächst für die Vorlage eines "sehr realistischen und angemessenen Plans zum Austausch der Fahrzeuge" lobte. Um dann in Anspielung an den "Drehleiter-Streit" im Wehrverbund der Nachbarkommunen Leimen, Nußloch und Sandhausen hinzufügen: "Mein Gruß geht an eine Gemeinde in unserem Sprengel, die das nicht immer so macht." Dort müsse es "immer das Höchste und Größte" sein, weswegen Lauterbach den Sandhäuser Kameraden noch einmal dafür dankte, dass sie "einfach immer einsatzbereit bleiben und nicht das größte Spielzeug haben müssen". Ende 2020 hatte bekanntlich der Leimener Gemeinderat – gegen den Widerstand insbesondere der Nußlocher – beschlossen, eine neue Drehleiter anzuschaffen, die fortan in der Großen Kreisstadt stehen soll. Seit weit über 40 Jahren war das Fahrzeug aller drei Kommunen in Nußloch untergebracht ...