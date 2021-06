Sandhausen. (cm) Bei der Fahrraddemo der Grün-Alternativen Liste (GAL) unter dem Titel "Sandhausen radelt mit" am heutigen Samstag, 26. Juni, handelt es sich um eine politische Versammlung. Das hat der GAL-Vorsitzende Benjamin Gutwein nun Schwarz auf Weiß. Zunächst sah es aber nicht so aus. Das Landratsamt hatte mitgeteilt, dass es sich um eine Veranstaltung handele, die der Kreispolizeibehörde nicht anzuzeigen sei. Doch dann kam doch die Genehmigung.

Gutwein ist der Meinung, dass es sich um eine "Versammlung zum Zwecke der politischen Informationsdarbietung und der Meinungsbildung" handelt. An dieser nehme auch Bundestagskandidat Jürgen Kretz mit einer Stellungnahme zu seinem Wahlprogramm teil. Im Kern geht es bei der Fahrraddemo darum, die Straßen und Wege im Ort auf Fahrradtauglichkeit zu prüfen. Los geht es um 10 Uhr am Festplatz. Nach der Eröffnungskundgebung geht es quer durch Sandhausen. Am Festplatz endet der Fahrradvormittag mit einer Abschlusskundgebung.

Nach seiner Intervention sei die Veranstaltung am Donnerstagvormittag doch als vom Grundgesetz geschützte Versammlung genehmigt worden, berichtet Gutwein. Eine Versammlung habe Vorteil bei Haftungsfragen. Sie wird nämlich von der Polizei abgesichert und der Veranstalter muss lediglich Ordner stellen – in diesem Fall einen Ordner pro acht Teilnehmer. Gutwein rechnet mit etwa 50 Radlern. Weil nur ein Polizist den Pulk begleitet, ist ein vorgesehener Zwischenstopp gestrichen worden. Essen, Trinken und Rauchen wurden untersagt.