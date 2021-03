Beide Märkte in der Gottlieb-Daimler-Straße wollen ihre Verkaufsflächen vergrößern. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Sowohl der Supermarkt Aldi als auch die Drogeriemarktfiliale dm an der Gottlieb-Daimler-Straße dürfen ihre Verkaufsflächen vergrößern. Das ist mit der Zusammenfassung bestehender Bebauungspläne in dem Gebiet zu einem neuen nun beschlossene Sache. Wie schon zuvor im Technischen Ausschuss gab es auch bei der Abstimmung im Gemeinderat aus Sorge um kleine Läden im Ortskern vereinzelt Gegenwind. Doch drei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen reichten nicht, um den Einzelhandel-Riesen einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Der Aldi-Markt soll nach dem Willen des Konzerns wie berichtet eine weitere Gangreihe erhalten, um seine Verkaufsfläche von bislang 947 auf 1204 Quadratmeter zu vergrößern. Laut einem Gutachten des Ludwigshafener Planungsbüros Piske würde der Umsatz damit von bisher 9,0 auf künftig 10,8 Millionen Euro steigen. Von 600 auf 700 Quadratmeter erweitern will derweil der dm-Drogeriemarkt. Hier könnte der bisher erzielte Umsatz in Höhe von 4,0 Millionen Euro den Planern zufolge auf maximal 4,5 Millionen Euro steigen.

Aus dem Gutachten geht hervor, dass durch die Vergrößerung im "Bereich Nahrungs- und Genussmittel" auf Anbieter in der Ortsmitte "Umsatzumverteilungen" in Höhe von maximal 0,1 bis 0,2 Millionen Euro entfallen würden. Aus der durchschnittlichen Quote von vier Prozent ließen sich aber "keine Gefährdungen einzelner Anbieter oder der Versorgungsstruktur ableiten".

Anders bewertete das insbesondere die FDP, von der hierfür keine Ja-Stimme kam: "Es hat Auswirkungen auf den Ort", sagte Georg Diem. Die Quote von vier Prozent zweifelte er ebenso an wie die Frage, ob das Gutachten Bäcker, Metzger sowie "alle Familienbetriebe und kleine Einzelhandelsläden" berücksichtige. Zudem addierte er die genannten vier Prozent für fünf große Supermarkt-Ketten: "Das sind 20 Prozent und dann wundert sich noch jemand, dass die Innenstädte aussterben." Man müsse gegen diese Tendenz "ein Zeichen setzen". Statt "die Großen" zu fördern, seien kleine Betriebe zu schützen: "Ich möchte nicht, dass sich Aldi um 30 Prozent vergrößert."

Ralf Lauterbach (GAL) sah den zu beschließenden Bebauungsplan als Ganzes, stimmte Diems Hinweis auf das "Manko der immer schlechteren regionalen und lokalen Versorgung" zu. Er beschrieb den zu beschließenden Bebauungsplan aber als "vernünftige Städtebauentwicklung", gegen die nichts einzuwenden sei.

"Wir finden, dass die Leute selbst entscheiden müssen, wo sie einkaufen", signalisierte Thorsten Krämer (SPD) die Zustimmung seiner Fraktion. "Ich weiß nicht, wie man das nachweisen soll, dass Geschäfte im Ort darunter leiden, dass jetzt Aldi da ist." Trotz der im Gutachten genannten vier bis fünf Prozent "Umsatzverteilung" wollten sich die Sozialdemokraten den Vorhaben "nicht entgegenstellen".

Gerd Schneider (CDU) begrüßte indes die Zusammenfassung von vier Bebauungsplänen zu einem und damit verbundene "übersichtlichere Strukturen". Auch die Träger öffentlicher Belange hätten "nichts zu beanstanden", rief er in Erinnerung. Schneider und seine Fraktion vertrauten auf das Gutachten, nach dem die Erweiterung der Märkte "keine Auswirkungen auf die Geschäfte im Ortskern" habe.

Letztlich stimmten Georg Diem und Ernst Klinger (beide FDP) sowie Peter Köllner (CDU) gegen den Beschlussvorschlag, Volker Liebetrau und Heidi Seeger (beide FDP) enthielten sich.