Von Werner Popanda

Sandhausen. Nein, bei der lokalen CDU floss das Bier nicht in Maßkrugströmen. Es erschien auch niemand in "Krachledern" wie man es von den Politikern der Schwesterpartei CSU bei ähnlichen Veranstaltungen in Bayern gewohnt ist. Ohnehin "krachte" es verbal kaum. Vielmehr waren es recht abwägende Worte, die der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein für den Sandhausen umfassenden Wahlkreis Wiesloch für seine Beschreibung der politischen Situation wählte.

Die eine oder andere Spitze konnte im Hardtwald-Restaurant natürlich nicht außen vor bleiben. So etwa Kleins "Jamaika"- respektive "GroKo"-Befund: Man hätte meinen können, dass "auch in der Berliner Politik die Fastnacht ausgebrochen ist". Speziell bei den Nachrichten, die er während der "GroKo"-Debatte gehört habe, habe er zuweilen den Eindruck gewonnen, es sei der 1. April. Doch habe man "jetzt wieder an die Ernsthaftigkeit der Politik" zu denken. Zu der zähle auch, dass der "GroKo"-Vertrag und vor allem die Verteilung der Ministerien unter CDU/CSU und SPD "einige in der CDU bis ins Mark getroffen hat".

Dass der künftige Bundesfinanzminister ein rotes Parteibuch haben soll, scheint Karl Klein besonders aufzustoßen. "Ich wage die Behauptung", hielt er hierzu fest, "wenn wir nicht das Finanzministerium gehabt hätten, hätte es keine ‚Schwarze Null‘ und keine Schuldentilgung gegeben." Und er wisse auch nicht, wie sich Europa weiterentwickelt hätte, wenn Wolfgang Schäubles Finanzministerium nicht federführend gewesen wäre.

Unterm Strich habe die CDU jedenfalls "Federn lassen müssen und einen sehr hohen Preis für die ‚GroKo‘ bezahlt". Aus seiner Sicht im Grunde sogar einen zu hohen Preis. Deshalb frage er sich schon, ob sich die CDU zwecks Formierung einer stabilen Bundesregierung von kleineren Partnern "erpressen lassen muss". Die Sozialdemokraten seien gespalten: "In eine Hälfte, die will, und eine, die nicht will", so der CDU-Landtagsabgeordnete. Dies dürfe jedoch nicht davon ablenken, dass man es aktuell keineswegs nur mit einer Krise innerhalb der SPD zu tun habe. Vielmehr sei zu klären, "ob unsere Demokratie, die wir seit Jahren pflegen, nicht in die Krise kommt und ob das bewährte Demokratiesystem fortgesetzt werden kann".

Neben so viel Kritik wollte Karl Klein aber dann doch nicht unerwähnt lassen, dass der Koalitionsvertrag auch Elemente beinhalte, die den Wertvorstellungen der Christdemokraten entsprechen würden.