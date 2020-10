Sandhausen. (heb) "Ich will kurz zusammenfassen, was wir geschafft haben", sagte Alexander Gutwein, Vorsitzender der Grün-Alternativen Liste (GAL) am Samstagmittag und sprach damit für das offene Team "Sandhausen radelt fürs Klima", das inzwischen 90 Mitglieder zählte. "Stand heute Morgen haben wir in den zurückliegenden drei Wochen 15.175 Kilometer zurückgelegt", stellte er fest.

Was Gutwein nicht verriet: Mit diesem Wert lagen die Sandhäuser an der Spitze der 789 teilnehmenden Teams des Stadtradelns im Landkreis. Wohl auch, weil sie nach der ablehnenden Haltung der Gemeinde zum Stadtradeln ihr Team direkt beim Rhein-Neckar-Kreis anmeldeten und seitdem als "Fahrradrebellen" gelten.

Und es kam an diesem Mittag noch einiges an Kilometern oben drauf, denn gut 40 Teilnehmer waren dem Aufruf der GAL zur Fahrraddemo gefolgt. Auf 17 Kilometern ging es vom Parkplatz beim Walter-Reinhard-Stadion aus kreuz und quer durch die Gemeinde, durch die enge Hauptstraße und sogar ein Stück über die Umgehungsstraße L598. Auch Grünen-Landtagskandidat und Fahrradpendler Norbert Knopf trat in die Pedale. Bei der Abschlusskundgebung vor der Festhalle gab es für alle einen Radaufkleber und eine kleine Stärkung.

Alexander Gutwein führte die Demonstration an. Foto: Hebbelmann

Um den Klimaeffekt anschaulich zu machen, setzte Gutwein die Kilometerzahl in Relation: Es seien 1000 Liter Benzin und 2240 Kilogramm CO2 eingespart worden. Mit dem Team "FEG Sandhausen" gebe es in Sandhausen auch eine weitere Gruppe um die Umweltmentoren Philip und Lea, die für das Friedrich-Ebert-Gymnasium beachtliche 1800 Kilometer geradelt sei. Die Aktion mache auf das Fahrrad, und speziell auf das Fahrradfahren im Alltag, aufmerksam und sei ein Anstoß, für eine bessere Infrastruktur im Ort zu sorgen. "Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr vielleicht auch mit Unterstützung des Bürgermeisters – oder der Bürgermeisterin – hier in Sandhausen als ganze Kommune teilnehmen können", so Gutwein. Bürgermeisterin? Im nächsten Jahr ist jedenfalls Bürgermeisterwahl in Sandhausen.

Über die rege Beteiligung freute sich Mitorganisator Günter Herkert vom Radlerclub Badenia ganz besonders. "Das war weit mehr, als wir erwartet hatten", sagte er. Schon vor eineinhalb Jahren habe er wegen einer Beteiligung am Stadtradeln alle Gemeinderäte angeschrieben und etliche auch angesprochen. Umso mehr freute er sich, als die GAL mit Gemeinderätin Beate Würzer und Gemeinderat Lukas Öfele im Frühjahr auf ihn zukam. "Uns wurde gesagt, was das für eine Menge Geld kostet", erzählte Herkert und schickte hinterher: "Offen und ehrlich" gehe er davon aus, dass es nichts kostet, sofern sich die Gemeinde über den Rhein-Neckar-Kreis beteiligt. Auch der Aufwand wäre überschaubar gewesen.

So aber hatten die Ehrenamtlichen doch zu tun. Herkert wollte Flugblätter besorgen, die vom Landratsamt an teilnehmende Kommunen zur Verfügung gestellt wurden. Als er die nicht bekam, besorgte er sich eines in einer Nachbargemeinde – "die sind ja alle beteiligt" – scannte es ein und schickte es an Gemeinderat Öfele. Der gestaltete im Urlaub das Flugblatt für das Team um und holte die dafür nötige Erlaubnis vom Klimabündnis ein. Die Druckkosten habe freundlicherweise die GAL übernommen.

Die sechs touristischen Touren in die Umgebung, die Herkert während der Aktion anbot, zählte er nicht als Arbeit, die hätten ihm Spaß gemacht. Hierzu stellte er fest: "Wir haben schöne Wege für die Rentner, die in der Gegend herumfahren, aber wir haben keine Wege für die Leute, die ins Geschäft müssen. Daher brauchen wir auch Radschnellwege."

"Das ist die erste Sandhäuser Fahrraddemo, herzlichen Glückwunsch!", bemerkte Michael Fröhlich vom ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg. Unverständnis äußerte er darüber, dass die Polizei die angemeldete Demo nicht abgesichert hatte. Er hätte dies, auch angesichts der angemeldeten Strecke, für notwendig gehalten. Ähnlich äußerten sich hinter vorgehaltener Hand die Organisatoren, die sich mit der Verantwortung allein gelassen fühlten. Doch die Ordner der GAL, darunter Vorstand Gutwein, sicherten gewissenhaft alle Kreuzungen ab.