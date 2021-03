Sandhausen. (luw) Wie geht es weiter mit dem Vereinshaus "Dorfschänke"? Das wird eine der großen Fragen sein, für die die am 18. April zu wählende neue Rathausspitze eine Antwort finden muss. Nun wurde bekannt: Ein Investor interessiert sich für das Gelände, unter anderem mit dem Ziel der Wohnbebauung.

Seit vielen Jahren ist es still geworden um das sanierungsbedürftige Gebäude in der Schulstraße. Im Rahmen der Fragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung holte nun Georg Diem (FDP) das Thema wieder hervor: "Ich bin angesprochen worden von einem neuen Investor. Er sieht, dass die ,Dorfschänke’ seit Jahren vor sich hin gammelt", berichtete er, ohne eine Namen zu nennen. Der Investor sehe "Potenzial für Wohnbebauung und Außenbewirtschaftung". Diem fragte, wie man hierbei "am besten vorgeht" und ob man warten müsse, bis ein neuer Bürgermeister gewählt sei. Der nach zwei Amtszeiten im April nicht mehr zur Wahl stehende Rathauschef Georg Kletti antwortete: "Ich habe in den letzten 16 Jahren gefühlt Probleme der letzten 20 Jahre gelöst." Das Thema "Dorfschänke" werde er in den verbleibenden Monaten aber nicht mehr angehen: "Ich bitte um Verständnis", so Kletti. Derzeit sind etwa fünf Flüchtlinge in dem Gebäude untergebracht.

Auf RNZ-Nachfrage verriet Diem, dass nach den Plänen des Investors auf dem Grundstück 50 bis 60 Wohnungen mit je zwei bis drei Zimmern Platz hätten. Zudem sei die Einrichtung von Läden oder Gastronomie eine Möglichkeit.