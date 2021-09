Auch Bürgermeister Hakan Günes (4.v.l.) packte bei der Hopfenernte am frühen Samstagmorgen mit an. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Reges Treiben herrschte früh am Samstagmorgen auf der Hopfendemonstrationsanlage an der Landesstraße L 598. Coronabedingt wurde zwar im zweiten Jahr in Folge nicht zum traditionellen "Hopfezopfe" auf dem Festplatz geladen. Doch auch in der Pandemie sollen die reifen Dolden zu Bier verarbeitet werden. Deswegen traf sich am Samstag um 6 Uhr ein kleiner Kreis an Helfern samt Bürgermeister Hakan Günes, um das "grüne Gold" zu ernten. Was aber vor 2020 meist über 100 Freiwillige im Rahmen einer geselligen Veranstaltung erledigten, wird nun im Sinne des Infektionsschutzes von Maschinen übernommen: Zum Zopfen brachte noch am Samstag ein Lastwagen die Sandhäuser Ernte ins etwa 350 Kilometer entfernte niederbayerische Wildenberg-Schweinbach.

"Wir hoffen, dass das Hopfenzopfen nächstes Jahr wieder in seiner traditionellen Form stattfinden kann, das war ja auch immer ein Treffpunkt der Generationen", sagte Gemeindesprecher Jochen Denker gegenüber der RNZ. Denn das von der MGV Germania organisierte Hopfenfest samt gemeinsamem händischen Trennen der Hopfendolden von den Ranken war stets ein beliebter Termin im Sandhäuser Veranstaltungskalender. Schließlich hat der Hopfenanbau hier Tradition, vor dem Ersten Weltkrieg wurden noch um die 200 Tonnen jährlich geerntet.

Der Ertrag wurde auf einen Lastwagen verladen. Foto: Alex

Natürlich fielen nun auf der Hopfendemonstrationsanlage wesentlich kleinere Mengen an. Albert Burkhardt, aktiver Germania-Sänger und seit vielen Jahren einer der ehrenamtlichen Hopfenbauern, geht von einem guten Jahrgang aus. "Die Dolden sind etwas kleiner, das spricht für eine hohe Qualität", meint er. Im vergangenen Jahr habe man am Ende etwa 60 Kilogramm getrockneten Hopfen gehabt. Dieses Jahr aber seien die Pflanzen wesentlich üppiger bestückt gewesen, sagt der 79-Jährige. Er und seine Mitstreiter vom Männergesangverein fuhren mit einem Traktor samt Anhänger durch die Hopfenreihen und schnitten die etwa 5,50 Meter langen "Ruten" ab. "1,50 Meter von der Pflanze werden stehen gelassen", so Burkhardt.

Auch Rathauschef Günes packte mit an. "Man merkte, dass es sich um ein eingespieltes Team handelt", sagte er hinterher: "Jeder Handgriff saß." Er zeigte sich "unglaublich dankbar" für das Engagement der Hopfenbauern, des für die Pflege der Pflanzen verantwortlichen MGV und aller anderen Ehrenamtlichen: "So können wir auch zukünftig eine solch wichtige Tradition erhalten."

Die frühe Uhrzeit der Aktion erklärt sich übrigens mit dem "strammen Programm", das der Hopfen noch vor sich hatte: Am gleichen Tag seien die Dolden durch die Maschinen eines Hopfenbauers in besagtem Wildenberg-Schweinbach von den Sträuchern getrennt worden, wie Gemeindesprecher Denker erklärt. "Und für die Fahrt mit dem Lkw dorthin haben wir fünf bis sechs Stunden eingerechnet." In dem bayerischen Ort kennt man sich übrigens bestens aus mit der Pflanze: Laut Denker liegt er in der Hallertau, dem "größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt".

Am heutigen Montag ist der Hopfen dann schon wieder auf dem Weg nach Plankstadt in die Welde-Brauerei. Entsprechend sei die weitere Verarbeitung des Sandhäuser Hopfens wieder die gleiche wie in all den Jahren zuvor: In Plankstadt soll damit das beliebte "No. 1 Slow Beer Pils mit Sandhäuser Aromahopfen" gebraut werden. Die "Hopfengabe" – also die Zugabe des Hopfens in die aus gemaischtem Malz bestehende "Würze" – ist bereits für die nächsten Tage vorgesehen. Im vergangenen Jahr wurden laut Denker mit der Sandhäuser Ernte etwa 11.000 Kästen Bier gebraut.