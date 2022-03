Von Werner Popanda

Sandhausen. Es gibt Worte, die in Sitzungen von kommunalpolitischen Gremien eigentlich nicht fallen sollten, aber im Eifer des Gefechts gelegentlich dann doch fallen. So wie in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Sandhäuser Gemeinderats im Restaurant der Festhalle beim Tagesordnungspunkt "Überprüfung und Überarbeitung des bestehenden Lärmaktionsplanes".

Dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Krämer hierzu festhielt, die Bahnhofstraße sei in Stoßzeiten eine Zumutung, weil bei "Tempo 30 mit 40 gefahren wird und bei Tempo 50 mit 60", war natürlich noch zulässig. Nicht zulässig war aber auch aus Sicht von Bürgermeister Hakan Günes die Krämersche Ergänzung, es gebe einige Zeitgenossen, die "geben Gas ohne Ende". "Zeitgenossen" sagte Krämer aber gar nicht, sondern benutzte vielmehr eines jener deftigen Schimpfwörter, die mit einem "A" beginnen. Jedenfalls bat das Gemeindeoberhaupt das Ratsmitglied umgehend um eine Zurücknahme dieses Wortes – eine Bitte, der Krämer umgehend nachkam.

Gleichfalls um Raserei ging es auch in der von Christian Niemann vom Ortsbauamt erläuterten Beschlussvorlage. Denn schließlich wird Lärm auch von rasenden Kraftfahrzeugen erzeugt. Jedenfalls habe sich nach der Ermittlung neuer Lärmzahlen und in einem neuen Verkehrsgutachten ergeben, dass es für Sandhäuser Bürgerinnen und Bürger durch den Autoverkehr "Lärmbelästigungen oberhalb der Gesundheitsgrenze gibt". Auf dieser Grundlage schlug die Verwaltung vor, dass eine Reihe von Maßnahmen im 2016 beschlossenen und 2019 fortgeschriebenen Lärmaktionsplan verbleiben respektive neu in diesen aufgenommen werden.

Kurz- und mittelfristig genannt werden lärmoptimierte Fahrbahnbeläge im Bereich der Hauptstraße Nord, die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der nördlichen Hauptstraße zwischen Stranggasse und Wingertstraße und die Verengung des Straßenraums in der nördlichen Hauptstraße. Zudem die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt von Heidelberger Straße, Eichendorffstraße und "Am Leimbachring" oder die Umsetzung einer Alternative. Weitere Maßnahmen sind die Ausweitung von Tempo 30 in der Hauptstraße nach Norden und Süden sowie in der Bahnhofstraße und die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße L 598 zwischen der Einmündung der Heidelberger Straße und der "Schwarzen Brücke" auf Tempo 70.

Langfristig auf der Agenda stehen sollten Tempo 50 oder 70 im Bereich der Hauptstraße nördlich der bestehenden Bebauung, also auf der Kreisstraße K 4153, sowie die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt von Carl-Benz-Straße, Hauptstraße und Theodor-Heuss-Straße.

Zweifelsohne ein beachtliches, sicher noch für einige Diskussionen sorgendes Maßnahmenbündel, auf das Volker Liebetrau (FDP) überaus gelassen reagierte: "Ihr könnt ruhig überall Tempo 30 machen in Sandhausen, da hält sich ja doch keiner dran." Lars Albrecht (CDU) kam indes mit Blick auf die Lärmzahlen zu folgendem Schluss: "Das sind keine realistischen Zahlen, hier wurde nicht gemessen, sondern statistisch ermittelt." Folglich könne es sein, dass der "Lärm viel höher oder viel niedriger ist".

Die Abstimmung über den Verwaltungsvorschlag, den überarbeiteten Lärmaktionsplan zu beschließen, fiel nicht einhellig aus. Dies überraschte angesichts der einen oder anderen vorherigen Stellungnahme nicht. Sieben Mitglieder des Technischen Ausschusses stimmten dafür und vier dagegen.