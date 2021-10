Sandhausen. (pop) Aus dem Feiern wunderbarer Jubiläen nicht mehr heraus kommt in diesem Herbst Joachim Klyszcz: In Kürze steht nach 60 Jahren Ehe mit seiner Frau Anneliese die Diamantene Hochzeit an, zudem feiert die Gattin ihren 84. Geburtstag. Der Jubilar selbst kann am morgigen Sonntag auf einen 90 Jahre währenden Lebensweg zurückblicken.

Geboren wurde Joachim Klyszcz am 24. Oktober 1931 als fünftes von zehn Kindern eines Stadtinspektors und einer Hausfrau in der Stadt Beuthen im oberschlesischen Steinkohlerevier. Nach der Volksschule besuchte er ab 1941 die Oberschule, die er jedoch ab Januar 1945 nicht mehr besuchen konnte. Die Familie Klyszcz wurde gezwungen, ihre angestammte Heimat zu verlassen.

An die Stationen der Vertreibung, die über Leuber, Wien, Parzham, Bad Brückenau und Wildflecken in der Rhön in Mannheim enden sollte, erinnert er sich so: "Ährenfelder stoppeln, Kartoffelfelder nachlesen, Pilze und Waldbeeren sammeln sowie trockenes Brot bei den Bauern erbetteln, auch für Mutter und Geschwister." Sein Vater und einer seiner Brüder waren noch in Kriegsgefangenschaft. Dass er schon im Kindesalter im Geigen- und Klavierspiel unterrichtet worden war, machte es ihm, der mittlerweile Oberrealschüler war, möglich, Orgelvertretungen in Pfarrkirchen zu übernehmen.

Darüber hinaus gestaltete er auf dem Harmonium die musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde und bei Gottesdiensten in diversen Flüchtlingslagern. In diesen Hungerjahren sei er für jeden Imbiss wirklich dankbar gewesen.

1949 bekam er eine Arbeitsstelle als Bote bei einer Zeitung, wechselte dann aber ins Baugewerbe und danach ab 1952 in den Kohlebergbau in Oberhausen-Sterkrade. In diese Zeit fällt auch der Erwerb eines chromatischen Pianoakkordeons und damit eines Instruments, das für ihn seit damals, wie er sagt, "mein Kopfkissen ist". Doch als er 1954 bei einem Arbeitsunfall im Bergbau in 960 Meter Tiefe verschüttet wurde, hatte er gar kein Kopfkissen bei sich. Joachim Klyszcz überlebte und 1957 hieß es für ihn "Ruhrpott ade!"

Den damals 26-Jährigen zog es nach Mannheim, wo er wieder im Baugewerbe in Lohn und Brot stand. Drei Jahre später lernte er im Rahmen einer Tagung im Jugendhaus der Jugendgruppen aus den Ostgebieten Anneliese Wittmann kennen. Er erinnert sich an das "hübsche Mädchen aus Sandhausen", in das er sich verliebte. Schon kurz darauf, 1961, traten die Beiden vor den Traualtar.

Inzwischen ist der Jubilar Vater von drei Töchtern, Großvater von sechs Enkeln und Urgroßvater von zwei Urenkeln. Beeindruckende Zahlen gibt es aber auch bei einem Blick in seine Vita: zehn Jahre Bauhandwerker, 25 Jahre bauleitende Tätigkeiten als studierter Techniker und Ingenieur sowie 15 Jahre im Berg- und Tunnelbau.

Fortzusetzen ist diese Liste mit 13 Jahren als aktives Akkordeonorchester-Mitglied, 35 Jahren in leitender Akkordeonorchester-Arbeit, 54 Jahren Akkordeon-Begleitung von Spiel- und Singkreisen sowie Volksgruppen, 35 Jahren musikalischer Lehrtätigkeit in Theorie und Praxis auf Akkordeon, Klavier, Heimorgel, Keyboard, Melodica und Mundharmonika sowie zehn Jahren Orgeldienst in der Klinikkapelle Bad Schönborn.

Den vielen Glückwünschen, die Joachim Klyszcz am morgigen Sonntag ganz gewiss erreichen werden, schließt sich die RNZ sehr gerne an.