Sandhausen. (luw/cm) Wer wird Nachfolger von Bürgermeister Georg Kletti, der nach 16 Jahren freiwillig aus dem Amt scheidet? Der Wahlkampf hat am gestrigen Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: In der Festhalle trafen am Nachmittag und Abend die Bewerber um das höchste Amt der Gemeinde bei der offiziellen Kandidatenvorstellung aufeinander. Wegen der Corona-Pandemie musste diese ohne Zuschauer stattfinden. Sie wurde von einer Karlsruher Produktionsfirma aufgezeichnet und von dem aus dem Fernsehen bekannten Markus Brock moderiert. Das ungeschnittene Video soll am heutigen Donnerstagmittag im Internet unter der Adresse www.wahl.sandhausen.de abrufbar sein.

Mit dem Format gab die Gemeinde den acht Bürgermeisterkandidaten die Möglichkeit, sich vor der Wahl am 18. April den Sandhäusern vorzustellen. Die "Spielregeln" hatte der Gemeinderat abgesegnet. Vor Beginn wurden unter den Augen der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses zehn von Bürgern eingereichte Fragen ausgelost.

Jeder Kandidat hatte zunächst zehn Minuten Zeit, sich mit einer Rede vorzustellen. Dabei durften die anderen Bewerber nicht dabei sein. Es präsentierten sich Petra Weiß, Hans-Jürgen Moos, Jürgen Rüttinger, Hakan Günes, Günther Köhler, Timo Wangler und Gerhard Müller – nur Samuel Speitelsbach war nicht erschienen. Danach wurden jedem Bewerber die erwähnten zehn Fragen gestellt, für deren Beantwortung je eine Minute Zeit war. Am Ende hatte jeder Bewerber noch einmal eine Minute für ein "Schlussplädoyer".