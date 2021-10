> Hakan Günes (CDU) wurde am 9. Mai im zweiten Wahlgang mit fast 53 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Bereits aus dem ersten Wahlgang im April war er als einer – und mit Abstand jüngster – von acht Kandidierenden mit knapp 44 Prozent als Favorit hervorgegangen. Zum 1. Juli trat er die Nachfolge von Georg Kletti (CDU) an, der etwa ein halbes Jahr vor der Wahl nach 16 Jahren im Amt seinen Rückzug bekannt gegeben hatte. Günes wurde 1993 in Heidelberg geboren, er bildet die dritte Generation seiner aus der Türkei stammenden Familie: Sein Großvater war 1969 als Gastarbeiter nach Heidelberg-Wieblingen gekommen. Günes wuchs in Sandhausen auf, wo er in den evangelischen Kindergarten im Wichernhaus ging. Nach dem Abitur am Friedrich-Ebert-Gymnasium 2012 schloss er ein Studium der Rechtswissenschaften ab, im Zuge dessen er auch für den heutigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, tätig war. Den Weg in die Kommunalpolitik fand Günes bereits 2013, als er die Junge Union (JU) Leimen-Sandhausen mit ins Leben rief. Von 2016 bis zu seinem Amtsantritt als Rathauschef saß er für die CDU im Gemeinderat. Zudem engagiert er sich beim SC Sandhausen, dessen Erster Vorsitzender er zwei Jahre lang war. (luw)

