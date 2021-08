Sandhausen. (luw) Auf Stau und Umleitungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Ortsmitte für die nächsten rund drei Wochen einstellen. Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung wird am heutigen Dienstag eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße zwischen den Einmündungen von Bahnhof- und Waldstraße eingerichtet. Grund sind demnach Bauarbeiten für den Breitbandausbau.

"Voraussichtlich bis 15. September" soll die halbseitige Sperrung dauern, heißt es aus dem Rathaus. In dieser Zeit ist ein Abbiegen von der Bahnhofstraße nach links in die Hauptstraße nicht möglich. Der Straßenverkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt, Umleitungen werden eingerichtet.

So beeinträchtigen die Arbeiten auch den Busverkehr: Die Linie 725 wird über die Große Lachstraße und die Büchertstraße umgeleitet. Die Haltestellen "Herchheimer Straße" und "Neues Rathaus" werden nicht angefahren. Für die Station "Büchertstraße" in Richtung Leimen-St. Ilgen wird in ebendieser Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fahrgäste werden laut Gemeindeverwaltung gebeten entweder auf diesen Ersatz oder auf die Haltestelle "Schillerstraße" auszuweichen. Die Linien 720, 721, 722, 758 sind nicht von der Sperrung betroffen und fahren regulär. Mit Verspätungen ist jedoch zu rechnen.

Der Startschuss zum Breitbandausbau im Auftrag der Gemeinde und in Abstimmung mit dem kommunalen Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" von der Sparte Dienstleistungen der Netze BW war im November 2020 gefallen. Dabei werden sogenannte Rohrverbandsysteme verlegt, in die später Glasfaserkabel für eine schnelle Internetversorgung eingezogen werden können.