Sandhausen/Heidelberg. (luw) Der aufgezeichnete Notruf des Sandhäuser Opfers, die nachgestellte Tat in einem Video der Polizei sowie Handynachrichten zwischen Angeklagtem, Opfer und Zeugen: Im Prozess wegen versuchten Totschlags gegen einen 19-jährigen Walldorfer hat sich das Gericht am dritten Verfahrenstag mehrerer Medien bedient. All dies mit dem Ziel, möglichst genau zu ermitteln, was am 23. August 2018 gegen 4 Uhr morgens in einem Wohngebiet in Sandhausen geschah. In den Fokus rückten gestern vor der Jugendkammer des Landgerichts zwei Fragen: Hätte die Beil-Attacke den Sandhäuser getötet, wenn dieser nicht ausgewichen wäre? Und welchen Charakter hat der seit August in Untersuchungshaft sitzende und inzwischen geständige Walldorfer?

Als "Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte" bezeichnete die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn eine 19-Jährige Frau: Sie war mit dem Angeklagten bereits seit Ende 2017 ein Paar, das sich aber mehrmals trennte und wieder zusammenkam. In einer "Off-Phase" dieser "On-off-Beziehung" im Juni schlief die junge Frau einmal mit ihrem besten Freund: mit dem Sandhäuser, der später Ziel des Beil-Angriffs wurde und nun als Nebenkläger an dem Verfahren beteiligt ist.

Die Polizei hatte die Handys der Beteiligten ausgewertet und herausgefunden: Als der Walldorfer von dem "One-Night-Stand" erfuhr, wurde er wütend. "Ich bringe Dich um", lautete demnach eine seiner Drohungen gegenüber dem Sandhäuser. Diesen habe er gemeinsam mit einem Kumpel und der 19-Jährigen in jener Nacht aber nur aufgesucht, "um mit ihm zu reden", wie der Angeklagte erklärte. Das Beil hatte das spätere Opfer wie berichtet selbst an den Tatort mitgebracht, nach eigenen Angaben aus Angst wegen der Drohungen gegen ihn. Der Angeklagte nahm das Beil und schlug nach dem Sandhäuser. Diesem zufolge habe das Werkzeug seinen Kopf um 20 bis 30 Zentimeter verfehlt. "Ein Treffer am Kopf hätte wahrscheinlich zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt", sagte gestern eine Rechtsmedizinerin. Das Video, in dem das Sandhäuser Opfer nach eigener Erinnerung den Angeklagten bei der Tat imitierte, zeigt: Dieser Version zufolge ging der Schlag in Richtung Kopf, der Angeklagte hatte demnach gezielt ausgeholt. Der Walldorfer Angeklagte dagegen sagte, er habe auf den Oberkörper gezielt. In diesem Fall wäre ein Treffer laut Medizinerin eher nicht lebensbedrohlich gewesen.

Die Jugendgerichtshilfe berichtete indes, dass der Angeklagte "aus geordneten Familienverhältnissen" stamme und sich in seiner bisherigen Haftzeit als "zuverlässig, fleißig und hilfsbereit gegenüber anderen Gefängnisinsassen" erwiesen habe. Allerdings empfahl die Vertreterin des Jugendamts dem Walldorfer auch eine "therapeutische Auseinandersetzung" mit seinem "aggressiven Verhalten". Zudem wurde gestern bekannt, dass der Angeklagte inzwischen eine schriftliche Zusage über einen Ausbildungsplatz ab kommendem August im Friseurbetrieb seines Cousins hat.

Was beim für Freitag angekündigten Urteil ebenfalls zugunsten des Angeklagten gewertet werden könnte: Gestern überreichte er dem Rechtsanwalt des Opfers seine nach eigenen Angaben "letzten Ersparnisse" in Höhe von 1000 Euro - ein Schmerzensgeld, das für den Sandhäuser bestimmt ist.