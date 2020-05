In den lichten Waldstücken des Hardtwalds weiden derzeit Ziegen. Ihr „Auftrag“: austreibende Büsche und Gräser fressen und so Platz für Dünenarten schaffen. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Vierbeinige Landschaftspfleger haben im Naturschutzgebiet Pflege Schönau wieder die Arbeit aufgenommen. In dem aufgelichteten Waldstück zwischen Trimm-dich-Pfad und Offenfläche grasen zahlreiche Ziegen. Ihr "Auftrag": austreibende Büsche und dominante Gräser fressen und dadurch Platz schaffen, damit sich die typischen Dünenarten ausbreiten können. Später sollen auch noch die offenen Sandrasen an die Reihe kommen.

"Optimal ist es, wenn man kurz und intensiv beweidet und die kargen Flächen dann lange in Ruhe lässt", betont Jost Armbruster, der beim Regierungspräsidium Karlsruhe für die Sandhäuser Schutzgebiete zuständig ist. War der sandige Weg durch das Gebiet zuvor nur auf einer Seite begrenzt, wurde im Winter auch auf der anderen wieder ein Zaun gesetzt. Das Stück dahinter bis zur Böschung soll jetzt in die Beweidung einbezogen werden. Neu aufgenommen hat Armbruster auch die Wiese, die unterhalb an das Naturschutzgebiet angrenzt. Hier könnten die Tiere auch länger stehen, sagt er und stellt fest: "Insgesamt haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, zu steuern."

Geplant ist auch eine Beweidung im Naturschutzgebiet Pferdstriebdüne-Süd. Jahrzehnte jäteten hier Schüler unter der Aufsicht des Geologen Manfred Löscher "Unkraut". Laut Armbruster ist eine sparsame Beweidung vorgesehen, das Gebiet werde parzellenweise durch mobile Zäune abgeteilt. Zur Umgehungsstraße hin wurde ein fester Wildschutzzaun aufgestellt, um ein Ausbrechen der Tiere auf die Straße zu verhindern. Auch der Dünenfuß mit seinem wertvollen Sandrasen soll an die Reihe kommen.

"Der Sandrasen darf nicht isoliert betrachtet werden. Er ist in das Waldgebiet eingebunden, alles zusammen ergibt das Potenzial für eine große Artenvielfalt", sagt Peter Weiser, der sich im ehrenamtlichen Naturschutzdienst engagiert und die Beweidung bereits im Vorjahr kritisch begleitet hatte. "Insekten, darunter auch Wildbienen, brauchen ein reiches Angebot an Blütenpflanzen, um Nektar und Pollen zu finden. Weder der geschlossene Hardtwald noch die angrenzende landwirtschaftliche Monokultur geben dafür genug her."

Seine Bedenken und Beobachtungen teilt er der Behörde regelmäßig mit. So sei die Wiese neben dem Naturschutzgebiet Pflege-Schönau reich an Pflanzen, die kurz vor der Blüte stehen – sie dürfe nicht zu früh beweidet werden. Dazu beobachtet er: Auf den Sandrasen-Flächen, die durch die anhaltende Trockenheit ausgedörrt sind, gibt es deutlich weniger Blüten als in den Vorjahren. Neben der Dach-Trespe dominieren vorjährige Steppenroller (bekannt aus Wildwest-Filmen) den Aspekt, beide könnten von der Beweidung zu sehr profitieren. "Ziegen klettern auf Bäume", weiß der Biologe. Der Flieder werde das nicht überleben und die Maulbeerbäume, ein wertvolles Kultur-Relikt, würden in Mitleidenschaft gezogen. Zwei junge Kiefern, die frei standen und bis zum Boden Zweige trugen, seien im vergangenen Jahr untenrum bereits abgefressen worden. Wenn das Gelände noch mehr geöffnet wird, sieht Weiser die Gefahr, dass der Publikumsverkehr weiter zunimmt. Dazu bemerkt er: "Ich sehe den Dünen-Sandlaufkäfer inzwischen häufiger auf Sandflächen außerhalb der Naturschutzgebiete als auf dem Weg durch das Gebiet."

Jochen Bresch, Geschäftsführer der ausführenden Herbana GmbH, hat ein Gesamtkonzept für die Beweidung der Dünengebiete in der Region erstellt. Er hat Flächen im Kraichgau sowie bei Speyer und Bruchsal, auf die er bei Bedarf ausweichen kann. Seine Ziegen waren zuletzt auf dem Dreieichenbuckel in Oftersheim im Einsatz. Weiser hatte auf vereinzelte Vorkommen von Sandstrohblume, Ästiger Graslilie, Dünen-Steinkraut und Kegelfrüchtigem Leimkraut hingewiesen, die er durch die Beweidung wegen ihrer geringen Individuenzahl bedroht sieht. "Dass es auch Zielarten trifft, lässt sich nicht vermeiden", entgegnet Bresch. Insgesamt erwarte er aber eine Förderung der typischen Dünenpflanzen. Immerhin handle es sich bei den Sandrasen um an Beweidung angepasste Arten.

Bresch hat auch Esel, doch ob sie die Spaziergänger in den Sandhäuser Dünengebieten auch dieses Jahr erfreuen werden, ist fraglich. Und das liegt vor allem an ihrem Appetit auf Eichen. Der Landschaftsökologe, der auch im Kontakt mit dem Forst steht, berichtet, dass der Aufwuchs von Eichen in Sandhausen gefördert werden soll.

Nicht beweidet wird jedenfalls das mit einem Maschendraht umzäunte und nicht zugängliche Teilstück Pferdstrieb-Nord. Die stabile Vegetation auf dem kalkhaltigen Sandboden soll geschont werden "Das ist das Highlight überhaupt, da muss man sehr aufpassen. Es reicht, wenn wir alle paar Jahre Gehölz rausnehmen und alle zig Jahre etwas Boden abschieben", so Armbruster.