Häufig wird, wie hier in der Theodor-Heuss-Straße, auf dem Gehweg geparkt - nicht immer wird das bestraft. Foto: Alex

Sandhausen. (luw) Dass der Straßenverkehr in Sandhausen immer wieder Anlass für Sorgen und Ärger ist, wurde in der Fragerunde der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Eine Diskussion entbrannte zwischen Bürgermeister Georg Kletti und Gerhard Hettinger (AL), der das "Parken auf dem Gehweg" kritisierte. Zudem musste der Rathauschef an die Grenzen der Handlungsfähigkeit einer Gemeinde erinnern, als es um die offenbar unmögliche Einrichtung eines Zebrastreifens ging.

"Das ist gar nicht wahr!", widersprach Kletti der Aussage von Hettinger. Letzterer hatte es als eine "Lex Sandhausen" bezeichnet, nach der das Parken auf dem Gehweg erlaubt sei. "Das wird seit Jahren nicht kontrolliert", sagte Hettinger. Nach Klettis Hinweis darauf, dass das Ordnungsamt sehr wohl Falschparker belange, drückte sich Hettinger anders aus: "Warum lassen wir immer noch zu, was gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist? Falsch parkende Autos behindern Fußgänger und Radler." Kletti erklärte, dass es nicht immer im Sinne eines "rücksichtsvollen Miteinanders" sei, die StVO überall exakt zu befolgen.

Als die Lautstärke im Räterund durch zusätzliches Gemurmel stieg, hob Kletti seine Stimme und nannte ein Beispiel für seine Argumentation: "Wenn man mit dem Reifen zu 20 Zentimetern auf einem zwei Meter breiten Gehweg parkt und damit ermöglicht, dass auf der Straße die Autos besser durchkommen, bleiben auf dem Gehweg immer noch 1,80 Meter." Wenn dagegen auf einem schmalen Gehweg so geparkt werde, dass kein Rollator oder Kinderwagen mehr passieren könne, werde dies auch zu Recht betraft.

Insbesondere eine Gefahr für Kindergartenkinder und Schüler sah Ingrid Marc-Baier (AL), die die Einrichtung eines Zebrastreifens im Neubaugebiet "Große Mühllach 2" anregte. Bürger hätten sie darauf angesprochen, dass in der Willy-Brandt-Straße im Bereich der Bushaltestelle nahe des Zedernwegs trotz Tempo 30 häufig zu schnell gefahren werde. Mit Blick auf die steigenden Anwohnerzahlen sei mit immer mehr Kindern in dem Gebiet zu rechnen, was nach Marc-Baiers Ansicht für einen Zebrastreifen spräche.

Bürgermeister Kletti musste allerdings erklären, dass die Gemeinde die Genehmigung für einen Zebrastreifen nur bei einer "bestimmten Fußgängerfrequenz" erhalte. Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt bestätigte: "Bei Tempo 30 ist ein Fußgängerüberweg entbehrlich, das kriegen wir nicht genehmigt."

Marc-Baier verwies auf die Bushaltestelle und fragte, ob man dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometern einrichten könne. Auch das sei "nicht realistisch", hieß es vonseiten der Verwaltung. Auf Marc-Baiers Frage, ob man wenigstens mit Schildern auf die Gefahr hinweisen könne, kündigte Kletti an: "Das kann man prüfen."

Ebenfalls von regelmäßiger Gefährdung durch Autofahrer berichtete in der anschließenden Fragestunde ein Anwohner der Hauptstraße. "Der Gehweg wird dort immer wieder als Fahrspur genutzt", kritisierte er. "Ich konnte mich neulich in letzter Sekunde noch retten, meine Frau wurde schon zweimal von Autos gestreift", sagte der Mann, der in der Nähe der Kreuzung von Haupt- und Herchheimerstraße wohnt. Bürgermeister Kletti stimmte ihm zu, dass man laut StVO nicht auf dem Gehweg fahren darf, gestand aber ein: "Wenn’s immer mehr Rindviecher im Straßenverkehr gibt, kann ich dagegen nichts machen", sagte er. "Ich habe dafür keine Patentlösung."