Von Werner Popanda

Sandhausen. Ab sofort können sich auch in der einstigen Hopfenhochburg alle Bürger jeden Alters kurzfristig auf das Coronavirus testen lassen. Und das sogar ohne Griff in den eigenen Geldbeutel, denn die Gemeinde stellt diese Schnelltests kostenlos zur Verfügung.

Durchgeführt werden die Tests zum einen durch die ortsansässigen Apotheken in der sogenannten "Keglerhütte" am Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions. Wer sich hier testen lassen möchte, sollte sich folgende Zeiten notieren: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr. Zum anderen hat der Ortsverein Sandhausen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in seinem Domizil in der Heidenäckerstraße 40 eine weitere lokale Abstrichstelle eingerichtet. Hier wird am Dienstag und Donnerstag jeweils von 19 bis 20.30 Uhr getestet (siehe auch "Kurz notiert" links).

"Wir wissen sehr wohl", war Bürgermeister Georg Kletti nun zum Auftakt der DRK-Testaktion voll des Lobes, "dass wir diese Schnelltestungen ohne Sie nicht gestemmt bekommen hätten, weshalb ich Ihnen herzlich danken möchte." Empfänger der Lobesworte war Lars Brade, Vorsitzender des örtlichen DRK. In der Tat ist es Brade und seinen gleichfalls ehrenamtlich aktiven DRK-Kameraden gelungen, sozusagen aus dem Nichts heraus eine Schnellteststation einzurichten.

Vor deren Inbetriebnahme musste ein Sandhäuser DRK-Aktiver laut Brade zu einem "Mulitplikator" werden. Sprich: Beim DRK in Heidelberg oder in Leimen eine Ausbildung absolvieren mit dem Ziel, das hierbei Gelernte anschließend an andere Ehrenamtliche weiterzugeben. Im Fall des DRK Sandhausen fiel diese Rolle Jürgen Schmiedel zu. In Sachen Infektionsschutz hat er beispielsweise gelernt und selbstredend auch weitergegeben, welche Schutzkleidung wie zum Einsatz zu kommen hat und welche Unterschiede es zwischen den diversen Testverfahren gibt.

So wird in Sandhausen der Abstrich nicht an der Rachenhinterwand abgenommen. Sondern vielmehr im vorderen Nasenbereich, was der eine oder andere Testwillige durchaus als positive Nachricht auffassen könnte. Bei den 41 nun vom DRK Getesteten lautete das Ergebnis der Corona-Schnelltests jedenfalls durch die Bank "Negativ".

Rechnet man zu diesen 41 Getesteten die über 70 bereits am Nachmittag von den Apotheken in der "Keglerhütte" Getesteten hinzu, dann haben sich an nur einem einzigen Tag über 120 Sandhäuser testen lassen. Wozu auch beigetragen haben könnte, dass keine Anmeldung nötig ist.

Allerdings legt die Gemeindeverwaltung Wert darauf, dass die Testwilligen Ausweisdokumente parat haben. In der Abstrichstelle der Apotheken sei es überdies von Vorteil, wenn die zu testende Person die erforderlichen und ab sofort in den Apotheken erhältlichen Formulare vorausgefüllt zur Testung mitbringt.

Alsbald können diese aber auch über die Internetseite der Gemeinde unter www.sandhausen.de heruntergeladen werden. Nicht zuletzt ist den Test-"Gastgebern" wichtig, dass das Angebot in beiden Abstrichstellen bis auf Weiteres auch von Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen werden kann, jedoch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.