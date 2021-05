Sandhausen. (luw) Lebenslustig, fröhlich und in unzähligen Bereichen engagiert für das Gemeinwohl: So wird Frieder Flory vielen in Erinnerung bleiben. Kurz vor seinem 75. Geburtstag starb der Altgemeinderat (SPD) und Bundesverdienstkreuz-Träger, den zahlreiche Sandhäuser auch als Kerwepfarrer kannten.

Frieder Flory wurde am 9. Mai 1946 in Heidelberg geboren, 1971 zog er nach Sandhausen. Und hier fasste er in jeder Hinsicht Fuß, was nicht nur am Gebrauch der örtlichen Mundart deutlich wurde. Ende der 1970er Jahre wurde er als Kerweborscht aktiv, er gründete das Kerwe-Komitee und war von 1980 bis 2016 Kerwepfarrer. Seinen Sinn für Humor und Unterhaltung bewies er auch mit zahlreichen Auftritten als Büttenredner bei Prunksitzungen. Doch nicht nur für Spaß war er immer zu haben, auch für finanziell Schwächere hatte er ein großes Herz: Etwa unterstützte er mit dem Verkauf der aus seiner Feder stammenden Kerwezeitung alljährlich den Sozialfonds der Gemeinde.

Auch beruflich hatte Frieder Flory Finanzen im Blick. Nach Abschluss der Wirtschaftsoberschule führte sein Weg zur Heidelberger Volksbank: Hier wurde er ausgebildet, er war als Hauptkassier und in der zentralen Geldverwaltung tätig. Angesichts seines vielseitigen Engagements verwundert es nicht, dass er dort auch als Vorsitzender des Betriebsrats agierte.

Daneben warf sich der verheiratete Vater zweier Töchter unter anderem kommunalpolitisch ins Zeug. Von 1999 bis 2019 gehörte er für die Sozialdemokraten dem Gemeinderat an, seit 2004 als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ab 2014 war er Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter und zudem im Kreistag aktiv.

Für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ausgezeichnet wurde Flory gleich von zwei verschiedenen Ministerpräsidenten: 1989 erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg vom damaligen Regierungschef Lothar Späth (CDU), 2011 folgte sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande aus den Händen von Winfried Kretschmann (Grüne). Die Gemeinde Sandhausen würdigte Flory unter anderem mit der Bürgermedaille in Gold.

Denn allein hier war Flory in über einem Dutzend Vereinen aktiv. Sein großes Hobby, den Chorgesang, teilte er mit Frau Heidi sowie den Töchtern Simone und Daniela. Beim "Liederkranz" war er über 20 Jahre lang Erster Vorsitzender. Zudem geht die Gründung des Freundeskreises Sandhäuser Chöre auf ihn zurück.