Ungewöhnlicher Besuch: Das Lama Ludwig und das Alpaka Zorro (verdeckt dahinter) fuhren im Aufzug des ASB-Seniorenheims in Sandhausen. Foto: ASB

Sandhausen. (ugw) Das Lama namens Ludwig und Zorro, das Alpaka, trabten völlig entspannt ins "Domizil am Leimbach", das Seniorenheim des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) der Region Mannheim/Rhein-Neckar. Auch der Fahrstuhl konnte sie nicht erschrecken. Die beiden Vierbeiner von der Weide der "Kraichgau-Lamas" in Waibstadt entzückten bei ihrem Besuch die Bewohner des Pflegeheims.

"Das sind besonders liebe Tiere", sagte Rebecca Albrecht von den "Kraichgau-Lamas". Die Begeisterung bei Senioren kannte keine Grenzen. "Die sind so süß", tönte es durch die Gänge und Aufenthaltsräume. Ludwig und Zorro ließen sich geduldig von allen streicheln und herzen. "Spucken die denn?", fragte eine Bewohnerin. Albrecht beruhigte: Lamas spucken sich nur gegenseitig an – und auch nur, wenn sie sich um Futter streiten, wusste sie zu berichten. Ludwig und Zorro zeigten sich von ihrer freundlichsten Seite, neugierig schauten sie sich überall um. Auch die Mitarbeiter gerieten ins Schwärmen dahin, so viele Fotos wurden hier schon lange nicht mehr geschossen.

"Unsere Tiere eignen sich besonders gut für Besuche in Seniorenheimen oder anderen Einrichtungen", berichtete Albrecht. "Sie sind sehr friedlich und haben keine Angst vor Menschen". Von den insgesamt 31 Tieren, die Albrecht auf einem Hof bei Waibstadt im Kraichgau hält, zählen Ludwig und Zorro zu den entspanntesten. Auch die zwei Stunden im "Domizil am Leimbach" machten ihnen nichts aus. Im Gegenteil: Die beiden genossen die Aufmerksamkeit – und sie mochten es, gestreichelt zu werden.

Seit zehn Jahren unternimmt Albrecht Touren, Ausflüge und Besuche mit den Lamas und Alpakas. Die Ergotherapeutin bietet auch tiergestützte Therapien an. "Gerade in Corona-Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnerin ein Programm anbieten", sagte Jennifer Rudek, Leiterin des Seniorenheims. "Die Pandemie hat die Isolation und Einsamkeit vieler noch verschärft", berichtete sie. Der Besuch der beiden Tiere wird wohl noch viele Tage für Gesprächsstoff sorgen. "Wir wollen den Menschen, die bei uns leben, Freude und Spaß im Alltag ermöglichen", betonte Rudek.