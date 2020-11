Sandhausen. (luw) Ein Kaminbrand in der Hauptstraße hat am Montagabend rund 30 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen aus Sandhausen und Nußloch auf den Plan gerufen. Letztlich verlief der Einsatz aber glimpflich, verletzt wurde niemand.

Der Alarm ging gegen 19.30 Uhr ein, wie Einsatzleiter Markus Zielbauer gestern auf RNZ-Anfrage erklärte. Gemeldet wurde ein Schornsteinbrand in einem Mehrfamilienhaus im Süden der Gemeinde. "Oben aus dem Schornstein kamen Funken und Rauch." Die Bewohner hatten das Haus bis zum Eintreffen der Wehr bereits verlassen. Schnell sei klar gewesen: Der Brand ist im "oberen Drittel" des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. "Im Kamin abgelagerter Ruß hatte sich aufgrund hoher Temperaturen entzündet", so Zielbauer. Demnach waren in dem Haus zwei mit Pellets befeuerte Heizöfen in Betrieb.

"Wir haben dann mit Wärmebildkameras in allen Stockwerken gezielt die Wärmeausdehnung kontrolliert." Rauch habe sich im Innern des Gebäudes nicht ausgebreitet. Zudem habe man den Kamin per Drehleiter von oben überwacht. Löscharbeiten seien nicht nötig gewesen: "Der Brand hat sich selbst erstickt." Die Einsatzkräfte hätten danach die anschließenden Arbeiten eines herbeigerufenen Schornsteinfegers unterstützt. Zielbauer lobte die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch.