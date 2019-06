Sandhausen/Heidelberg. (luw) Aus einem Gerichtstermin wurden plötzlich drei: Eigentlich sollte das Urteil im am Donnerstag begonnenen Prozess gegen einen 23-Jährigen wegen mehrfacher Körperverletzung noch am gleichen Tag fallen. Der Angeklagte gab vor dem Heidelberger Amtsgericht aber lediglich zu, im vergangenen Jahr einer Mitarbeiterin im Sandhäuser Lidl-Markt eine Kopfnuss verpasst zu haben. Weitere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestreitet der Deutsch-Italiener aus Heidelberg hingegen.

Laut Anklage soll er seine heute 21-jährige Ex-Freundin wiederholt geschlagen und am Boden liegend getreten haben. Trotz anschließenden Kontaktverbots soll er später Morddrohungen gegen sie ausgesprochen haben. Die Aussagen beider Seiten weisen aber zahlreiche Widersprüche auf.

"Der Angeklagte wurde laut, ich habe ihn gebeten das zu unterlassen, dann hat er mir Schläge angedroht und mir direkt eine Kopfnuss verpasst", sagte die betroffene Discounter-Mitarbeiterin über den Vorfall im März 2018. Sie habe eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und noch zwei Wochen lang Kopfschmerzen gehabt.

Auf die Frage der Richterin Britta Nagel, was der Grund für die Aufregung des Angeklagten gewesen sei, antwortete die Frau: "Er hat sich über die Schlange an der Kasse aufgeregt, sie war ihm zu lang." Der heute 23-Jährige habe sie aufgefordert, "ihre Arbeit zu machen" und eine weitere Kasse zu öffnen. Weil die Mitarbeiterin aber eine geöffnete Sicherheitstür im hinteren Bereich des Marktes schließen musste, sei dies gerade nicht möglich gewesen.

Die Frau berichtete, dass ihr ein anderer Kunde erzählt habe, der Angeklagte habe die Sicherheitstür geöffnet. Zwar räumte der 23-Jährige die Kopfnuss ein, bestritt aber, die Tür geöffnet zu haben. Dieses Fragezeichen stellte sich im Laufe des Verfahrens aber als relativ unbedeutend heraus.

Wegen Widersprüchen, bisher unbekannten Zeugen und zusätzlich angeforderten Beweisen werden Justiz und Polizei nämlich wider Erwarten noch einige Wochen mit diesem Prozess beschäftigt sein. So wies der Angeklagte die Vorwürfe der Angriffe auf seine damalige Freundin zurück. Vielmehr sei bei den Vorfällen im April und Juni 2018 die Gewalt jeweils von der heute 21-Jährigen ausgegangen, sagte er. Die junge Frau wiederum, die Nebenklägerin im Verfahren ist, verweigerte die Aussage auf die Frage des Verteidigers, ob sie in einem der beiden Fälle den Angeklagten angegriffen habe.

Der Verteidiger beantragte zudem, weitere Augenzeugen der Vorfälle zwischen dem Angeklagten und seiner Ex-Freundin zu ermitteln, von denen bisher nur die Vornamen oder keine genaue Adresse bekannt waren.

Ein weiterer Antrag der Verteidigung betrifft die Aufnahme von E-Mails und Handynachrichten in die Beweisakte. Diese könnten neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit zwei weiteren Anklagepunkten bringen, nach denen der 23-Jährige entgegen einer einstweiligen Verfügung seine Ex-Freundin kontaktiert und ihr Gewalt angedroht haben soll. Der Prozess wird am 27. Juni fortgesetzt, weitere Zeugen sollen am 15. Juli aussagen.